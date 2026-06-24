برگزاری سوگواره «شمع» در ۵۰ شهر مازندران

محمدعلی باقری در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حال و هوای ویژه دیار علویان در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، اظهار کرد: آیینهای عزاداری سید و سالار شهیدان در سراسر استان با شور و شعور حسینی، نشاط انقلابی و مشارکت گسترده مردم در حال برگزاری است.
وی با بیان اینکه سوگواره «شمع» ویژه مراسم شام غریبان به صورت همزمان در بیش از ۵۰ شهر و شهرستان مازندران برگزار میشود، افزود: این برنامه با هدف تعمیق فرهنگ عاشورایی و ترویج معارف حسینی در نقاط مختلف استان اجرا خواهد شد.
عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران با اشاره به قرار گرفتن استان در مسیر تردد زائران و کاروانهای مرتبط با زیارت حضرت علی بن موسیالرضا (ع)، گفت: مازندران به عنوان «طریقالرضا» همواره میزبان عاشقان اهلبیت(ع) بوده و در روزهای اخیر نیز با توجه به حضور گسترده مردم در آیینهای مذهبی و انقلابی، ستادهای استقبال و خدماترسانی با محوریت ائمه جمعه، فرمانداران و دستگاههای اجرایی در سراسر استان فعال شدهاند.
رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران با تأکید بر جایگاه اثرگذار هیئات مذهبی در جامعه، تصریح کرد: هیئات مذهبی علاوه بر نقشآفرینی در حوزههای دینی و فرهنگی، بستری مهم برای تربیت نسل مؤمن، انقلابی و مسئولیتپذیر به شمار میروند.
وی خاطرنشان کرد: مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی در مازندران با تبیین پیامهای ظلمستیزی، عدالتخواهی و مقابله با استکبار برگزار میشود و هیئات مذهبی با بهرهگیری از ظرفیت مردمی، برنامههای عزاداری را در قالب قرارگاههای خیابانی و مردمی ساماندهی کردهاند.
باقری در پایان با اشاره به پیوند عمیق مردم استان با آرمانهای عاشورا و انقلاب اسلامی، بر تداوم برنامههای فرهنگی و مذهبی در ایام محرم تأکید کرد.
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