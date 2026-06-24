گرزین:مشارکت میلیونی مردم نشانه موج تمدنی جدید است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباسعلی گرزین ظهر چهارشنبه در آیین غبارروبی از مزار شهدای خوش نام گرگان با اشاره به روند رو به رشد برنامهها و طرحهای فرهنگی در کشور اظهار کرد: در سالهای اخیر زیرساختهای فرهنگی و رسانهای کشور در حال تقویت است و این روند زمینهساز شکلگیری حرکتهای بزرگ تمدنی شده است.
وی با بیان اینکه هنوز در مسیر تکامل این جریان فرهنگی کاستیهایی وجود دارد، افزود: با وجود این، شواهد نشان میدهد جامعه آمادگی بالایی برای پذیرش برنامههای معنوی، قرآنی و تمدنی دارد و استقبال عمومی از این طرحها قابل توجه است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به پویش فرهنگی «جانفدا» گفت: مشارکت حدود ۳۲ میلیون نفر در این پویش، بیانگر ظرفیت عظیم اجتماعی کشور در همراهی با برنامههای فرهنگی و هویتی است و این سطح از حضور، یک دستاورد مهم در عرصه تبیین و فرهنگسازی محسوب میشود.
گرزین ادامه داد: در حوزه رسانه نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده و سازمان تبلیغات اسلامی با وجود محدودیتهای اعتباری و نیروی انسانی، توانسته اثرگذاری خود را در تولید محتوا و جریانسازی فرهنگی افزایش دهد.
وی با تأکید بر نقش مردم در موفقیت برنامههای فرهنگی اظهار کرد: تجربه نشان داده هرجا فعالیتها با محوریت مردم و مشارکت اجتماعی پیش رفته، نتایج پایدارتر و مؤثرتری حاصل شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان خاطرنشان کرد: استمرار این مسیر نیازمند تقویت روحیه تبیین، خلاقیت و حضور فعال مردم در عرصههای فرهنگی است تا بتوان از ظرفیتهای موجود برای تقویت آینده فرهنگی کشور بهره گرفت.
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