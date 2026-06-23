به گزارش خبرگزاری مهر، آذین احمری اظهار کرد: در پی وقوع حریق در اتاق سرور فاز دوم مرکز آموزشی درمانی آیتالله خوانساری اراک، کد بحران در بیمارستان فعال شد و تمامی اقدامات لازم بر اساس دستورالعملهای مدیریت بحران و با هماهنگی کامل واحدهای مرتبط به اجرا درآمد.
وی افزود: با اقدام به هنگام تیم مدیریت بحران بیمارستان آیت الله خوانساری اراک و حضور سریع نیروهای آتشنشانی، این حادثه در کوتاهترین زمان ممکن مهار و از گسترش آن به سایر بخشها جلوگیری شد.
رئیس مرکز آموزشی درمانی آیتالله خوانساری اراک گفت: این حادثه هیچگونه خسارتی به تجهیزات درمانی، بیماران و بخشهای ارائهدهنده خدمات وارد نکرد و تمامی خدمات درمانی و پشتیبانی مرکز بدون هیچگونه وقفه یا اختلال ادامه یافت.
وی با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه بیمارستان در مواجهه با شرایط بحرانی، تاکید کرد: در حال حاضر تمامی بخشها بهصورت عادی فعال بوده و روند خدمترسانی به بیماران طبق روال در حال انجام است.
گفتنی است در جریان این حادثه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک به همراه معاونان درمان و توسعه مدیریت و منابع، مدیر پشتیبانی، مدیران حوزههای مرتبط دانشگاه و تیم مدیریتی مرکز آموزشی درمانی آیتالله خوانساری در محل حضور یافتند و ضمن نظارت میدانی بر روند مدیریت حادثه، هماهنگیها و پیگیریهای لازم را برای تأمین زیرساختها، تداوم خدمات و بازگشت کامل شرایط به وضعیت عادی انجام دادند که این حضور و تصمیمگیریهای بهموقع نقش مؤثری در کنترل سریع شرایط و استمرار خدمترسانی به بیماران داشت.
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