  1. استانها
  2. مرکزی
۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۶

وقوع آتش‌سوزی شدید در انبار ضایعات پلاستیک قطب صنعتی خمین

وقوع آتش‌سوزی شدید در انبار ضایعات پلاستیک قطب صنعتی خمین

خمین- یک مورد آتش‌سوزی در انبار ضایعات پلاستیک در قطب صنعتی شهرستان خمین رخ داد.

دریافت 5 MB

به گزارش خبرگزاری مهر،آتش سوزی گسترده ای بعدازظهر شنبه در انبار ضایعات تیپ قطره‌ای پلاستیکی در قطب صنعتی خمین رخ داد.

بر اساس گزارش‌های اولیه، شعله‌های آتش و دود ناشی از حادثه در انبار ضایعات پلاستیک قطب صنعتی خمین از فاصله دور قابل مشاهده بوده و نیروهای آتش‌نشانی و امدادی بلافاصله در محل حاضر شدند.

با تلاش آتش‌نشان ها آتش سوزی انبار ضایعات تیپ قطره ای پلاستیکی در قطب صنعتی خمین مهار شد و تاکنون این حادثه خسارت جانی در پی نداشت.

در این حادثه به یک کارگاه نزدیک نیز آسیب وارد شد

اخبار و جزئیات تکمیلی این حادثه متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6865895

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها