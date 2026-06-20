به گزارش خبرگزاری مهر،آتش سوزی گسترده ای بعدازظهر شنبه در انبار ضایعات تیپ قطره‌ای پلاستیکی در قطب صنعتی خمین رخ داد.

بر اساس گزارش‌های اولیه، شعله‌های آتش و دود ناشی از حادثه در انبار ضایعات پلاستیک قطب صنعتی خمین از فاصله دور قابل مشاهده بوده و نیروهای آتش‌نشانی و امدادی بلافاصله در محل حاضر شدند.

با تلاش آتش‌نشان ها آتش سوزی انبار ضایعات تیپ قطره ای پلاستیکی در قطب صنعتی خمین مهار شد و تاکنون این حادثه خسارت جانی در پی نداشت.

در این حادثه به یک کارگاه نزدیک نیز آسیب وارد شد

اخبار و جزئیات تکمیلی این حادثه متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.