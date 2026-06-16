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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۵۱

مهار آتش‌سوزی در پروژه ساختمانی ۴ طبقه در اراک؛ حادثه‌خسارت جانی نداشت

مهار آتش‌سوزی در پروژه ساختمانی ۴ طبقه در اراک؛ حادثه‌خسارت جانی نداشت

اراک- معاون عملیات آتش نشانی اراک گفت: آتش‌سوزی در یک ساختمان چهار طبقه در حال ساخت واقع در خیابان دکتر حسابی اراک با تلاش نیروهای آتش‌نشانی با موفقیت مهار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسین دولت آبادی اظهار کرد: ساعت ۱۷ و ۱۲ دقیقه امروز سه‌شنبه، طی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی اراک، مبنی بر وقوع حریق در یک ساختمان چهار طبقه در حال ساخت، ستاد فرماندهی بلافاصله تیم‌های عملیاتی و امداد و نجات را به محل حادثه اعزام کرد.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی اراک افزود: : با توجه به اهمیت سرعت عمل در چنین حوادثی، آتش‌نشانان از ایستگاه‌های شماره ۱ و ۶ در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شدند.

وی افزود: نیروهای عملیاتی پس از ارزیابی دقیق شرایط موجود و رعایت تمامی نکات ایمنی، ضمن ایمن‌سازی محیط پیرامون، بلافاصله عملیات اطفاء و مهار حریق را آغاز کردند.

معاون عملیات آتش‌نشانی اراک با بیان اینکه خوشبختانه با سرعت عمل و تلاش مضاعف آتش‌نشانان، از گسترش آتش به ساختمان‌های مجاور جلوگیری به عمل آمد، بیان کرد: حریق به‌طور کامل مهار و اطفا شد.

شایان ذکر است در این حادثه هیچ‌یک از کارگران حاضر در پروژه و همچنین شهروندان ساکن در ساختمان‌های اطراف آسیبی ندیده‌اند و علت دقیق وقوع این حادثه توسط کارشناسان سازمان آتش‌نشانی در دست بررسی است.

این گزارش حاکی است، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک ضمن تأکید بر لزوم رعایت کامل اصول ایمنی در پروژه‌های ساختمانی، از تمامی کارفرمایان و پیمانکاران درخواست کرد تا نسبت به استقرار تجهیزات ضروری اطفاء حریق در کارگاه‌ها اهتمام ویژه‌ای داشته باشند تا از بروز حوادث مشابه پیشگیری شود.

کد مطلب 6862488

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