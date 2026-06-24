کمبودهای دارویی به ۴۱۳ قلم کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سیدمحمد جمالیان، با بیان اینکه آمارها نشان میدهد روند کمبودهای دارویی کاهش محسوسی داشته و تعداد اقلام دارویی دارای موجودی کمتر از ۳ ماه که در اردیبهشتماه حدود هزار قلم برآورد میشد، تا پایان خرداد به ۴۱۳ قلم رسیده است، گفت: این موضوع نشاندهنده اثرگذاری اقدامات مدیریتی و هماهنگی میان بخشهای مختلف است.
وی افزود: بهبود وضعیت دارو حاصل یک اقدام مقطعی نبوده است و لازم میدانم از حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قدردانی کنم؛ چرا که برای رسیدن به این نتیجه، کمیسیون جلسات متعدد و مستمری برگزار کرد و با حضور و هماهنگی دستگاههای مختلف، موضوع کمبود دارو به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.
جمالیان ادامه داد: در این مسیر نشست های متعددی با مسئولان بانک مرکزی، سازمان های برنامه و بودجه و غذا و دارو و سایر بخشهای مرتبط برگزار شد و تلاش شد موانع موجود در زنجیره تأمین دارو با رویکردی هماهنگ و عملیاتی پیگیری شود.
وی یادآور شد: همچنین از رئیس سازمان غذا و دارو نیز به دلیل همکاری، هماهنگی و همراهی مؤثر با کمیسیون بهداشت و درمان تشکر میکنم؛ مجموعه این تعاملات و پیگیریها باعث شد امروز شاهد اتفاقات امیدوارکنندهای در حوزه دارو باشیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به گزارشهای ارائهشده از وضعیت بازار دارویی کشور، گفت: حوزه دارو به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت مردم نیازمند مدیریت دقیق، تصمیمگیری علمی و حمایت مستمر است و طی سال گذشته محدودیتهای ارزی، مشکلات تأمین مواد اولیه، اختلال در حملونقل و شرایط منطقهای فشار قابل توجهی به زنجیره تأمین دارو وارد کرد اما با وجود این شرایط روند کمبودهای دارویی کاهش محسوسی داشته است.
وی با تاکید بر ضرورت استمرار حمایتها، تصریح کرد: تولید داخل همچنان مهمترین مسیر تأمین پایدار دارو در کشور است و در کنار آن باید تأمین بهموقع ارز، تسهیل تأمین مواد اولیه و ایجاد ثبات در سیاستهای دارویی در اولویت قرار گیرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: کاهش کمبودها اتفاق مهمی است اما نباید آن را پایان مسیر تلقی کرد؛ برای تثبیت شرایط موجود باید حمایت از مدیریت فعلی حوزه دارو و استمرار هماهنگی میان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، بیمهها، سازمان غذا و دارو و فعالان صنعت دارو ادامه پیدا کند.
جمالیان ابراز امیدواری کرد که با استمرار این روند و حفظ سرعت فعلی اقدامات، در روزها و ماههای آینده نیز شاهد کاهش بیشتر کمبودهای دارویی و ایجاد آرامش پایدار در بازار دارو باشیم.
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