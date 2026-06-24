قالیباف: اجلاس باکو فرصتی برای تبیین تحولات پس از جنگ رمضان است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، محمدباقر قالیباف امروز (چهارشنبه، ۳ تیرماه) در تشریح اهداف سفر خود به باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، ضمن تسلیت ایام محرم اظهار کرد: بیستمین اجلاس کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC) با حضور رؤسای مجالس کشورهای اسلامی در باکو برگزار میشود.
وی افزود: این فرصت بسیار مناسبی برای جمهوری اسلامی ایران است تا در جمع رؤسای مجالس و هیأتهای شرکتکننده حضور یافته و مطالبی را درباره اتفاقات رخداده در طول سال گذشته، بهویژه جنگ رمضان و تأثیرات منطقهای آن، مطرح کرده و برای رؤسای مجالس و هیأتها تبیین کند.
قالیباف با اشاره به حضور رؤسای مجالس در مراسم افتتاحیه اجلاس باکو، گفت: پس از جنگ رمضان، شرایط منطقه دستخوش تغییر شده و باید با نگاهی متفاوت به آن نگریست.
وی توضیح داد: در گذشته این برداشت وجود داشت که نیروها و کشورهایی که از هزاران کیلومتر دورتر وارد منطقه شدهاند، میتوانند امنیت منطقه را تأمین کنند؛ اما پس از جنگ رمضان مشخص شد که نهتنها قادر به برقراری امنیت نیستند، بلکه خود به عاملی برای ناامنی تبدیل شدهاند. از اینرو باید از این نگاه جدید در منطقه بهره گرفت.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: ما روابط دوجانبه خود را با جمهوری آذربایجان دنبال میکنیم و ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را به ملت جمهوری آذربایجان تسلیت میگوییم. در این سفر همچنین درباره همکاریهای دوجانبه میان دو کشور گفتگو خواهیم کرد.
نظر شما