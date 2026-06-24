به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک روسیه، مقامات نیجر در نامه خود به گوترش، دلیل این تصمیم را که تا ژوئن ۲۰۲۷ نهایی خواهد شد، سوءاستفاده از این دادگاه و تبدیل شدن آن به یک «ابزار سیاسی» عنوان کردند.
آنها تأکید کردند که این نهاد، برخلاف آنچه در ابتدا به عنوان مایه امید برای صلح و عدالت شناخته میشد، از مسیر اصلی خود منحرف شده است.
درهمین راستا، تحلیلگران برجسته نیز با انتقاد شدید از عملکرد دیوان کیفری بینالمللی، آن را مصداق بارز «عدالت گزینشی» دانستهاند.
پروفسور احمد محمد حسن، وزیر دادگستری پیشین چاد، در این زمینه خاطرنشان کرد که این دادگاه عمدتاً کشورهای آفریقایی را هدف قرار میدهد و در برابر اقدامات قدرتهای بزرگ سکوت میکند؛ که این امر نقض آشکار اصل حاکمیت کشورها و قانون بینالملل است.
نظر شما