۴ حادثه ویژه در استان اصفهان ۲ فوتی و ۱۶ مصدوم داشت

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بامداد امروز سه‌شنبه سوم تیرماه ۱۴۰۵، چندین حادثه ویژه در شهرستان‌های اصفهان، شهرضا، خمینی‌شهر و اردستان به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد که بلافاصله نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

تصادف مرگبار موتور با عابر در اصفهان

وی با اشاره به نخستین حادثه گفت: ساعت ۰۰:۵۴ بامداد، برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با عابر پیاده در کنارگذر پل طیاره به سمت فرودگاه اصفهان به اورژانس اعلام شد.

سخنگوی اورژانس استان اصفهان افزود: دو واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند اما در این حادثه مردی ۲۶ ساله و مردی حدود ۶۰ ساله جان خود را از دست دادند.

واژگونی ساینا در محور امین‌آباد به شهرضا با ۶ مصدوم

عابدی ادامه داد: ساعت ۰۲:۱۱ بامداد نیز واژگونی یک دستگاه خودروی ساینا در محور امین‌آباد به شهرضا، حدود ۲۰ کیلومتری شهرضا، به مرکز اورژانس گزارش شد.

وی افزود: چهار واحد امدادی به محل حادثه اعزام شدند و در این حادثه ۶ نفر شامل چهار زن ۱۸ تا ۴۹ ساله، یک مرد ۵۰ ساله و یک دختر ۷ ساله مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات اولیه به بیمارستان امیرالمؤمنین شهرضا منتقل شدند.

انفجار گاز شهری در خمینی‌شهر

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان همچنین از وقوع انفجار گاز شهری در ساعت ۰۲:۰۵ بامداد در محله خیزان خمینی‌شهر خبر داد.

به گفته وی، یک واحد امدادی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل اعزام شد و پنج نفر شامل سه مرد و دو زن در این حادثه مصدوم شدند که برای ادامه درمان به بیمارستان اشرفی خمینی‌شهر انتقال یافتند.

واژگونی خودروی دنا در محور مهاباد به اردستان

عابدی در ادامه با اشاره به حادثه دیگری گفت: ساعت ۰۳:۳۷ بامداد، واژگونی یک دستگاه خودروی دنا در کیلومتر ۱۰ محور مهاباد به اردستان رخ داد.

وی افزود: یک واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل اعزام شد و پنج نفر شامل سه زن، یک مرد و یک پسر در این حادثه مصدوم شدند که به بیمارستان شهید بهشتی اردستان منتقل شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و نکات ایمنی در استفاده از گاز شهری، از شهروندان خواست با توجه بیشتر به اصول ایمنی از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند.