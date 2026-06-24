حمایت ویژه از کشت مستقیم برنج در ۷۰ هکتار از شالیزارهای گلوگاه

کمیل عسکری در گفت وگو با خبرنگار مهر از اجرای حمایت‌های ویژه در قالب طرح جهش تولید در شالیزارهای شهرستان گلوگاه خبر داد و اظهار کرد: ۷۰ هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان که تحت کشت مستقیم برنج قرار دارند، از مزایای این طرح بهره‌مند شده‌اند.

وی افزود: در چارچوب این برنامه، نهاده‌های مورد نیاز کشت مستقیم برنج به صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار گرفته و کمک‌های بلاعوض نیز به ازای هر هکتار به حساب بهره‌برداران واریز شده است.

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه هدف از اجرای این طرح را ترویج روش‌های نوین تولید، کاهش هزینه‌های کاشت و داشت، افزایش بهره‌وری و مدیریت بهینه مصرف آب عنوان کرد و گفت: توسعه کشت مستقیم برنج از برنامه‌های اولویت‌دار بخش کشاورزی در سال جاری است.

عسکری با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی کشت و استفاده از شیوه‌های نوین کشاورزی تصریح کرد: حمایت‌های مالی و تأمین نهاده‌های مورد نیاز، زمینه استقبال بیشتر شالیکاران از کشت مستقیم را فراهم کرده و می‌تواند نقش مؤثری در افزایش راندمان تولید برنج ایفا کند.

وی ادامه داد: کارشناسان مراکز خدمات کشاورزی در طول فصل زراعی با حضور مستمر در مزارع، ضمن ارائه توصیه‌های فنی، روند رشد و عملکرد مزارع تحت پوشش را ارزیابی خواهند کرد.

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه در پایان خاطرنشان کرد: نتایج حاصل از اجرای این طرح و مقایسه عملکرد مزارع کشت مستقیم با روش‌های سنتی، مبنای برنامه‌ریزی برای توسعه بیشتر این شیوه در سال‌های آینده خواهد بود.