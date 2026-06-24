تردد ۱۳۱ هزار زائر از مرز مهران در محرم

حیدر دشتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای ماه محرم تاکنون بیش از ۱۳۱ هزار زائر از مرز بینالمللی مهران تردد کردهاند.
وی بیان کرد: تنها در ۲۴ ساعت گذشته ۱۹ هزار و ۸۰۸ نفر از این مرز عبور کردهاند که ۱۷ هزار و ۴۰۱ نفر خروجی و ۲ هزار و ۴۰۷ نفر ورودی بودهاند.
وی عنوان کرد:با نزدیک شدن به تاسوعا و عاشورا، تردد زائران افزایش یافته و از بامداد تا ساعت ۸ صبح امروز نیز حدود ۴ هزار نفر از مرز مهران عبور کردهاند.
وی افزود:برای رفاه زائران، پایانه مسافربری شهید رئیسی (برکت) بهطور موقت به پارکینگ خودروهای شخصی اختصاص یافته و تردد از مرز مهران بهصورت روان در جریان است.
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