  1. استانها
  2. ایلام
۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱

تردد ۱۳۱ هزار زائر از مرز مهران در محرم

تردد ۱۳۱ هزار زائر از مرز مهران در محرم

ایلام - مدیرکل راهداری ایلام از تردد ۱۳۱ هزار زائر از مرز مهران در محرم خبر داد.

حیدر دشتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای ماه محرم تاکنون بیش از ۱۳۱ هزار زائر از مرز بین‌المللی مهران تردد کرده‌اند.

وی بیان کرد: تنها در ۲۴ ساعت گذشته ۱۹ هزار و ۸۰۸ نفر از این مرز عبور کرده‌اند که ۱۷ هزار و ۴۰۱ نفر خروجی و ۲ هزار و ۴۰۷ نفر ورودی بوده‌اند.

وی عنوان کرد:با نزدیک شدن به تاسوعا و عاشورا، تردد زائران افزایش یافته و از بامداد تا ساعت ۸ صبح امروز نیز حدود ۴ هزار نفر از مرز مهران عبور کرده‌اند.

وی افزود:برای رفاه زائران، پایانه مسافربری شهید رئیسی (برکت) به‌طور موقت به پارکینگ خودروهای شخصی اختصاص یافته و تردد از مرز مهران به‌صورت روان در جریان است.

تردد ۱۳۱ هزار زائر از مرز مهران در محرم

تردد ۱۳۱ هزار زائر از مرز مهران در محرم

کد مطلب 6869572

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها