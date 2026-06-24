بسیج امکانات عمرانی و امدادی اصفهان برای مراسم وداع با رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاریقرآن صبح چهارشنبه در جلسه ویژه شورای راهبری وضعیت تصادفات استان اصفهان که با محوریت پشتیبانی از مراسم بدرقه، وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب برگزار شد، ضمن تسلیت ایام محرم و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، بر بسیج تمام ظرفیتهای لجستیکی و عملیاتی استان برای برگزاری باشکوه این مراسم تأکید کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان در این جلسه با بیان اینکه مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب رویدادی با باآزتاب گسترده جهانی است، اظهار داشت: وظیفه ذاتی دستگاههای اجرایی این است که با بهرهگیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود، پشتیبانی شایستهای را برای میزبانی از خیل عظیم مشتاقان و شرکتکنندگان در این مراسم فراهم کنند.
وی با تأکید بر اهمیت مدیریت ترافیک و پوشش ایمنی محورهای مواصلاتی استان، تصریح کرد: ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای و پلیس راه استان موظف هستند با شناسایی دقیق محورهای پرتردد و گلوگاههای ترافیکی، نسبت به استقرار موکبها، گشتهای خودرویی و پایگاههای امدادی در نقاط بحرانی و مورد نیاز اقدام کنند.
قاریقرآن در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تمرکززدایی و فعالسازی ستادهای شهرستانی تأکید کرد و افزود: فرمانداران به عنوان رؤسای ستادهای شهرستانی باید با برگزاری جلسات مستمر، تقسیم وظایف دستگاههای اجرایی و خدماتی را بهصورت دقیق و عملیاتی انجام دهند تا از هرگونه ناهماهنگی در ارائه خدمات جلوگیری شود.
این مقام مسئول همچنین خواستار تشکیل تیمهای ارزیاب میدانی شد و گفت: بازدیدهای میدانی از مسیرهای پرتردد با حضور تیمهای مشترک متشکل از فرمانداران، نمایندگان پلیس راه، پلیس راهور، راهداری، جمعیت هلالاحمر و اورژانس ۱۱۵ الزامی است تا نیازهای لجستیکی و تمهیدات لازم، پیش از وقوع رویداد به طور کامل شناسایی و رفع شوند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان در پایان با اشاره به اینکه انسجام بینبخشی کلید موفقیت این مأموریت است، خاطرنشان کرد: استقرار گشتهای نظارتی و امدادی در محورهای اصلی استان با همکاری دستگاههای خدماتی، یکی از الزامات اصلی برگزاری این مراسم است و انتظار میرود با مدیریت جهادی و برنامهریزی دقیق، شاهد برگزاری مراسمی باشکوه و در شأن رهبر شهید انقلاب باشیم.
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