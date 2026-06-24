پخت و توزیع ۵ هزار پرس غذای گرم میان عزاداران حسینی در رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمد بارانی، امام جمعه رودان، از تهیه و توزیع ۵ هزار پرس غذای گرم همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی در این شهرستان خبر داد.
وی اظهار داشت: همزمان با ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، و با هدف پاسداشت شعائر دینی و خدمترسانی به عزاداران، تعداد ۵ هزار پرس غذای گرم با همیاری مردم مؤمن و خیران نیکاندیش شهرستان رودان طبخ و میان عزاداران توزیع شد.
امام جمعه رودان افزود: این غذاهای نذری در حسینیه امام خمینی(ره) و در حاشیه اجتماع بزرگ عزاداران حسینی در میدان اصلی شهرستان، میان سوگواران و دلدادگان اهلبیت(ع) پخش گردید.
بارانی با قدردانی از همکاری گسترده مردم و خیران در برگزاری این آیین معنوی، تأکید کرد: سنت نذر و اطعام در ایام عاشورا، یکی از جلوههای برجسته عشق و ارادت مردم به خاندان عصمت و طهارت(ع) است که همهساله با شکوهی کمنظیر در رودان برگزار میشود.
وی در پایان خاطرنشان ساخت: حضور پرشور مردم در آیینهای عزاداری و همراهی آنان در فعالیتهای فرهنگی و مذهبی، گویای تعلق خاطر عمیق آنان به مکتب پرمعنای عاشورا و آرمانهای والای امام حسین(ع) است.
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