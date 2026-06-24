به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار رئیس ایستگاه گروه هواپیمایی لوفتهانزا با رامین کاشفآذر، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، موضوع توسعه شبکه پروازی در شهر فرودگاهی و برقراری مجدد پروازهای گروه هواپیمایی لوفتهانزا در کنار راهاندازی مسیرهای جدید با سایر شرکتها مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، نماینده گروه لوفتهانزا از تمایل شرکتهای هواپیمایی زیر مجموعهی گروه لوفتهانزا، شامل یورووینگز، آسترین ایرلاینز و ایتا ایرویز برای ازسرگیری پروازهای خود به ایران خبر داد.
در مقابل، کاشف آذر نیز آمادگی کامل شهر فرودگاهی را برای فراهمسازی زیرساختها و تسهیل شرایط لازم جهت بازگشت این ایرلاینها اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، آسترین ایرلاینز احتمالاً زودتر از سایر شرکتهای این مجموعه پروازهای خود را آغاز خواهد کرد و در همین حال، لوفتهانزا نیز در حال بررسی و برنامهریزی برای گنجاندن پرواز از/به ایران در برنامه زمستانه (Winter Planning) خود است.
در ادامه نشست، امکان استفاده از ظرفیت آزادی پنجم پروازی نیز با گروه لوفتهانزا مطرح و درباره امکانسنجی بهرهگیری از این ظرفیت در مسیرهای پروازی آتی تبادل نظر شد.
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