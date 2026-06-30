به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل هنرهای تجسمی، دومین دوره محفل عاشورایی «خیمه هنر» به همت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری اداره کل هنرهای تجسمی، اداره کل هنرهای نمایشی، دفتر موسیقی و دیگر نهادهای فرهنگی و هنری، از ۷ تا ۱۷ تیر در مجموعه تئاتر شهر در حال برگزاری است.
بخش هنرهای تجسمی «خیمه هنر» با مجموعهای از برنامههای تخصصی، یکی از کانونهای اصلی این رویداد به شمار میرود. نمایشگاه آثار برگزیده نخستین دوره «خیمه هنر»، نمایش پردهنگاریهای عاشورایی، نمایشگاه آثار نقاشی و پردهنگاری هنرمندان شاخص هنرهای تجسمی و همچنین کارگاه تولید و همآفرینی آثار خوشنویسی با محوریت اشعار رهبر شهید، از جمله برنامههایی است که با مشارکت اداره کل هنرهای تجسمی برای علاقهمندان تدارک دیده شده است.
محفل عاشورایی «خیمه هنر» تا ۱۷ تیر ادامه خواهد داشت و هر شب میزبان برنامههای متنوعی در حوزههای هنرهای تجسمی، موسیقی، تئاتر و آئینهای سنتی خواهد بود؛ رویدادی که با هدف پاسداشت فرهنگ عاشورا و معرفی ظرفیتهای هنرهای آئینی ایران برگزار میشود.
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