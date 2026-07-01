به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد گلریز و مصطفی راغب امشب چهارشنبه ۱۰ تیر در آئین «خیمه هنر» در محوطه مجموعه تئاتر شهر به اجرای سوگ‌خوانی می‌پردازند.

این ۲ خواننده در بخش پایانی برنامه‌های امشب (چهارشنبه)، با اجرای قطعاتی در حال و هوای سوگ و عاشورا به سوگ‌خوانی برای مخاطبان این رویداد فرهنگی و هنری می‌پردازد.

دومین دوره از محفل عاشورایی «خیمه هنر» توسط معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همراهی دفتر موسیقی وزارت ارشاد، اداره کل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد، اداره کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد، دفتر توسعه آموزش های هنری وزارت ارشاد، بنیاد امام رضا (ع)، انجمن هنرهای نمایشی ایران، انجمن موسیقی ایران، شهرداری منطقه ۱۱ تهران، سازمان زیباسازی شهرداری تهران، بنیاد فرهنگی هنری رودکی، موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، موزه هنرهای معاصر تهران و مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود.