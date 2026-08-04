به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، با هدف بهرهگیری از ظرفیت هنر در ترویج فرهنگ عاشورا، ایجاد فضایی فرهنگی در مسیر پیادهروی و مشارکت هنرمندان در بزرگترین اجتماع مردمی پایتخت، معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی با اجرای مجموعهای از برنامههای هنری، آئینی و تجسمی در مسیر راهپیمایی، میزبان زائران و شهروندان خواهد بود.
در این رویداد، ۱۷ خیمه هنری با مشارکت فرهنگسراها و مراکز سازمان در نقاط مختلف مسیر برپا خواهد شد و معاونان هنری مناطق با اجرای برنامههای متنوع، میزبان شهروندان خواهند بود. این خیمهها شامل فعالیتهایی همچون خوشنویسی، کتیبهنویسی، نقاشی، کالیگرافی، چاپ دستی، تصویرسازی، تعزیه، سرود، چهارپایهخوانی، سنج و دمامنوازی، موسیقی آئینی، رادیو اربعین و دیگر برنامههای هنری و فرهنگی خواهند بود.
در خیمه اصلی «هنر» نیز استادان برجسته خوشنویسی و کتیبهنویسی کشور با اجرای زنده کتابت و خلق آثار عاشورایی حضور خواهند داشت و هنرمندان خوشنویس با نگارش عبارات و یادگاریهای مذهبی روی پارچههای حمایل، آثار خود را به زائران جامانده اهدا خواهند کرد.
همچنین، صحنه اصلی برنامههای هنری در ضلع شمالی میدان شوش برپا میشود و میزبان اجرای نمایشهای «برنو»، «اماننامه»، «الف ب جنگ»، نمایش فرم، اجرای گروههای موسیقی آئینی، گروه کُر و دمامنوازی خواهد بود.
ویژهبرنامههای معاونت هنری در طول برگزاری مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی پذیرای علاقهمندان، هنرمندان و خانوادههای شرکتکننده خواهد بود و تلاش دارد با زبان هنر، روایتگر فرهنگ ایثار، مقاومت و عشق حسینی باشد.
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