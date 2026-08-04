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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۲

ویژه‌برنامه‌های هنری پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی اعلام شد

ویژه‌برنامه‌های هنری پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی اعلام شد

معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی با اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های هنری، آئینی و تجسمی در مسیر راهپیمایی، میزبان زائران و شهروندان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، با هدف بهره‌گیری از ظرفیت هنر در ترویج فرهنگ عاشورا، ایجاد فضایی فرهنگی در مسیر پیاده‌روی و مشارکت هنرمندان در بزرگ‌ترین اجتماع مردمی پایتخت، معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی با اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های هنری، آئینی و تجسمی در مسیر راهپیمایی، میزبان زائران و شهروندان خواهد بود.

در این رویداد، ۱۷ خیمه هنری با مشارکت فرهنگسراها و مراکز سازمان در نقاط مختلف مسیر برپا خواهد شد و معاونان هنری مناطق با اجرای برنامه‌های متنوع، میزبان شهروندان خواهند بود. این خیمه‌ها شامل فعالیت‌هایی همچون خوشنویسی، کتیبه‌نویسی، نقاشی، کالیگرافی، چاپ دستی، تصویرسازی، تعزیه، سرود، چهارپایه‌خوانی، سنج و دمام‌نوازی، موسیقی آئینی، رادیو اربعین و دیگر برنامه‌های هنری و فرهنگی خواهند بود.

در خیمه اصلی «هنر» نیز استادان برجسته خوشنویسی و کتیبه‌نویسی کشور با اجرای زنده کتابت و خلق آثار عاشورایی حضور خواهند داشت و هنرمندان خوشنویس با نگارش عبارات و یادگاری‌های مذهبی روی پارچه‌های حمایل، آثار خود را به زائران جامانده اهدا خواهند کرد.

همچنین، صحنه اصلی برنامه‌های هنری در ضلع شمالی میدان شوش برپا می‌شود و میزبان اجرای نمایش‌های «برنو»، «امان‌نامه»، «الف ب جنگ»، نمایش فرم، اجرای گروه‌های موسیقی آئینی، گروه کُر و دمام‌نوازی خواهد بود.

ویژه‌برنامه‌های معاونت هنری در طول برگزاری مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی پذیرای علاقه‌مندان، هنرمندان و خانواده‌های شرکت‌کننده خواهد بود و تلاش دارد با زبان هنر، روایتگر فرهنگ ایثار، مقاومت و عشق حسینی باشد.

کد مطلب 6907843
آزاده فضلی

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