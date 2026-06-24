سخنگوی کمیسیون امنیت ملی: پیروزی ایران در جنگ اخیر میراث عاشورا است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی صبح چهارشنبه در مراسم تاسوعای حسینی در مسجد امام خمینی (ره) برازجان با اشاره به سخن شهید آوینی مبنی بر اینکه «عاشورا به شب نرسیده است»، اظهار کرد: ملت ایران در جنگ‌ها و میدان‌های مختلف، چه نظامی و چه غیرنظامی، بارها مورد آزمون قرار گرفته و همواره از این امتحانات سربلند بیرون آمده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از جریان‌های مبارز منطقه از فرهنگ عاشورا الهام گرفته‌اند، گفت: جریان‌های مقاومت در فلسطین، لبنان، یمن و عراق با الگوگیری از مکتب سیدالشهدا(ع) در برابر ظلم ایستاده‌اند و این تفکر، موتور محرک مقاومت در منطقه بوده است.

نماینده مردم دشتستان در مجلس با اشاره به جنگ اخیر، آن را «عاشورایی دیگر» توصیف کرد و گفت: مهم‌ترین تفاوت این حادثه با عاشورای سال ۶۱ هجری، بصیرت و آگاهی مردم ایران بود. مردم راه درست را تشخیص دادند و در کنار رهبری و نظام ایستادند.

وی افزود: حتی در شرایطی که فرماندهان برجسته نظامی به شهادت رسیدند، مردم به میدان آمدند و نشان دادند که میراث بزرگ امام و انقلاب، تربیت و بصیرت مردم است.

رضایی با تأکید بر پیروزی ایران در جنگ اخیر اظهار کرد: امروز هیچ‌کس در دنیا، جز ترامپ و چند نفر از اطرافیانش، اعتقادی به شکست جمهوری اسلامی ایران ندارد و واقعیت این است که ایران در این نبرد پیروز شده است.

وی خاطرنشان کرد: دشمن نتوانست حتی یک متر از خاک ایران را اشغال کند و نیروهای مسلح کشور توانستند خسارات سنگینی به دشمن وارد کنند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمریکا تاکنون چنین شکستی را تجربه نکرده است، گفت: ملت ایران و نیروهای مسلح کشور ضربه‌ای تاریخی به آمریکا وارد کردند و هیمنه این کشور را در منطقه به چالش کشیدند.

وی همچنین با تقدیر از نقش نیروهای مسلح، سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی کشور افزود: فرماندهان نظامی ما هیچ‌گونه ترس و واهمه‌ای از دشمن ندارند و همواره آماده دفاع و شهادت هستند.

رضایی با اشاره به نقش شهدای دشتستان در جنگ اخیر گفت: شهرستان دشتستان ۱۵ شهید تقدیم کرده که همگی در مأموریت‌های خارج از شهرستان و در دریا، جزایر و مناطق عملیاتی به شهادت رسیده‌اند که این موضوع مایه افتخار مردم این منطقه است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه و روابط ایران و آمریکا اظهار کرد: مشکل آمریکا با جمهوری اسلامی تنها موضوع هسته‌ای نیست، بلکه دشمنی این کشور با ملت ایران ریشه‌ای و تاریخی است.

وی افزود: آمریکا در دهه‌های گذشته با تحریم‌های گسترده، حمله به هواپیمای مسافربری ایران، اعمال فشارهای اقتصادی و حتی جلوگیری از ورود دارو و تجهیزات پزشکی، خصومت خود را با ملت ایران نشان داده است.

رضایی تأکید کرد: برخی تحلیل‌ها که همه مشکلات کشور را به موضوع هسته‌ای محدود می‌کنند، دچار خطای محاسباتی هستند و شناخت درستی از ماهیت دشمن ندارند.

وی درباره مذاکرات نیز گفت: هیچ موضوعی بر رهبر معظم انقلاب تحمیل نشده و تصمیمات نظام در چارچوب مصالح کشور اتخاذ می‌شود. با این حال مردم و مسئولان باید اجرای کامل حقوق ملت ایران، رفع تحریم‌ها، جبران خسارت‌های جنگ و تأمین منافع ملی را مطالبه کنند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی گفت: امروز مهم‌ترین وظیفه همه ما حفظ انسجام داخلی و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است و هر اقدامی که موجب ناامیدی و تضعیف وحدت جامعه شود، به سود دشمن خواهد بود.

وی تصریح کرد: فرهنگ عاشورا، روحیه مقاومت و ایستادگی ملت ایران همچنان بزرگ‌ترین سرمایه کشور در مواجهه با تهدیدها و چالش‌های پیش‌رو است.