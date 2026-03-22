به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی صبح یکشنبه در مراسم گرامیداشت شهدا در دالکی اظهار کرد: سردار شهید اسماعیل احمدی مردی بزرگ و تاثیرگذار بود و صهیونیست‌ها مدت‌ها به دنبال ترور و حذف شهید احمدی بودند چون او توانسته بود نقشه های ترامپ و نتانیاهو در داخل ایران را به هم بزند و خنثی کند.

وی با بیان اینکه شهید احمدی فردی متواضع، افتاده، پارسا و متقی و در عین حال فرمانده و سرداری شجاع، کار بلد و مسلط بود افزود: سردار احمدی در کنار مسئولیت سخت خود، هیچ وقت از یاد مردم هم غافل نبود و همیشه در کنار مردم بود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: شهید احمدی در راه دفاع از این مردم، دفاع از حیثیت این کشور، دفاع از ناموس کشور، دفاع از ولایت دفاع از اسلام و در دفاع از انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران به شهادت رسید.

رضایی با اشاره به اینکه در این جنگ اشرار عالم در مقابل ایران اسلامی ایستاده‌اند خاطرنشان کرد: امروز در جنگ موجودیتی و حیثیتی با دشمنان هستیم و در دوران سرنوشت سازی به سر می‌بریم.

وی تصریح کرد: برای تحلیل جنگ نباید به توییت‌ها و به عربده‌کشی‌های ترامپ و نتانیاهو نگاه کرد بکه باید به میدان نگاه کرد. شهدای جنگ اخیر و نیروهای مسلح ما در جنگ اخیر دشمن رو به دریوزگی کشانده‌اند.

نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی افزود: دشمن با چپاول کشورهای حاشیه خلیج فارس وعده امنیت به آنها داده بود ولی امروز از سفارت‌ها و پایگاه‌های خودشان هم در این کشورها نمی‌توانند دفاع کنند.

وی با اشاره به اینکه سامانه‌های پدافند دشمن از بین رفته است بیان کرد: حداقل فاصله ناوها و ناوشکن‌های دشمن از آب‌های سرزمینی ما هزار کیلومتر است و جرات نمی‌کنند نزدیک شوند.

رضایی ادامه داد: ترامپ که می‌گفت ما بزرگترین و قوی‌ترین ارتش دنیا را داریم، امروز به دیگر کشورها التماس می‌کند که به کمک آنها بیایند و کسی هم به او کمک نمی‌کند چون می‌دانند اگر آمدند به سرنوشت سربازان آمریکا و صهیونیست‌ها دچار می‌شوند.

کسی نمی‌تواند کنترل تنگه هرمز را از ایران بیرد

وی با بیان اینکه ترامپ با شعار تجزیه ایران به کشور ما حمله کرد گفت: آمریکا با همه سربازانش حتی با همه شهروندانش از این منطقه گریختند و توان بازپس گیری تنگه هرمز را هم ندارند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: همانگونه که فرماندهان ما در نیروی دریایی سپاه می‌گویند، اگر همه نیروهای مسلح دنیا هم جمع شوند نمی‌توانند کنترل تنگه هرمز را از ما بگیرند.

وی با اشاره به اینکه قطعا این جنگ با پیروزی ملت بزرگ ایران به پایان خواهد رسید اضافه کرد: دشمنان پیغام‌های متعددی این روزها فرستادند که شما کوتاه بیایید تا ما محترمانه از این منطقه برویم اما ایران بزرگ ایستاده است.

رضایی در مورد این که تا کی قرار است بجنگیم کرد: تا آنجا خواهیم جنگید که دشمن را وادار به تسلیم کنیم و بتوانیم انتقام خون امام شهیدمان و دیگر شهدا و شهدای دالکی، شهید جابری، شهید زمانی و شهید احمدی را از این دشمن بگیریم.

وی ادامه داد: تا آنجایی می‌جنگیم که دیگر جنگی بر ما تحمیل نشود و دشمن دوباره فکر حمله به ایران را در سر نپروراند. ما برای صلح، امنیت و آینده ایران می‌جنگیم تا دیگر جنگی بر این کشور تحمیل نشود.

نماینده دشتستان، حضور مردم در صحنه را بسیار مهم عنوان کرد و افزود: حضور شما مردم در صحنه محاسبات دشمن را عوض کرد. کار شما هم مثل پاسداری است که در لب مرز در خط مقدم خدمت می‌کند.

وی با بیان اینکه اولویت کشور وحدت و مقاومت است خاطرنشان کرد: انتقام خون شهیدان را از دشمنان خواهیم گرفت و دشمن را سر جایش خواهیم نشاند؛ دشمنی که بهترین فرزندان این کشور را از ما گرفت.