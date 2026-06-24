هشدار سطح زرد هواشناسی در استان زنجان صادر شد

محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین داده‌های هواشناسی نشان می‌دهد شرایط جوی استان طی روزهای آینده تحت تأثیر ناپایداری‌های محلی و همرفتی قرار خواهد داشت و بر این اساس در ساعات بعدازظهر و اوایل شب شاهد افزایش ابر، وزش باد و در برخی مناطق وقوع رگبارهای پراکنده باران همراه با رعد و برق خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و مدل‌های هواشناسی، آسمان استان زنجان در ساعات پیش از ظهر امروز عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود، اما از بعدازظهر به تدریج بر میزان ابرها افزوده شده و وزش باد نیز در بیشتر مناطق استان شدت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه سرعت وزش باد در برخی مناطق استان به ویژه در مناطق مرتفع و ارتفاعات می‌تواند به آستانه نسبتاً شدید برسد، افزود: هرچند انتظار وقوع بارش‌های گسترده و قابل توجه در سطح استان وجود ندارد، اما احتمال رخداد بارش‌های پراکنده و محلی، به‌ویژه در نواحی کوهستانی و مستعد، دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان ادامه داد: با توجه به شرایط پیش‌بینی شده، احتمال وقوع برخی مخاطرات جوی از جمله کاهش موقت دید افقی در اثر وزش باد، خیزش گرد و خاک محلی در مناطق مستعد، لغزندگی مقطعی معابر در هنگام بارش‌های رگباری و همچنین وقوع صاعقه در برخی نقاط وجود دارد.

رحمان‌نیا تصریح کرد: بر همین اساس اداره کل هواشناسی استان زنجان هشدار هواشناسی سطح زرد صادر کرده است و توصیه می‌شود شهروندان، بهره‌برداران بخش کشاورزی، دامداران، عشایر، کوهنوردان و طبیعت‌گردان نسبت به اطلاعیه‌ها و هشدارهای هواشناسی توجه ویژه داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: از حضور و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها در زمان وقوع رگبارهای احتمالی، استقرار در ارتفاعات هنگام وقوع رعد و برق و انجام فعالیت‌های مخاطره‌آمیز در فضای باز خودداری شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به تداوم این شرایط جوی گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های فعلی، روند افزایش ابر، وزش باد و احتمال رگبارهای پراکنده و محلی تا روز جمعه در استان ادامه خواهد داشت و تغییر محسوسی در الگوی جوی استان مشاهده نمی‌شود.

رحمان‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت دمایی استان اشاره کرد و افزود: طی چند روز آینده تغییرات دمایی قابل توجهی در سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود و دمای هوا در اغلب مناطق در محدوده فعلی نوسان خواهد داشت.

وی تأکید کرد: کارشناسان هواشناسی به صورت مستمر آخرین وضعیت سامانه‌های جوی و تغییرات احتمالی را رصد می‌کنند و در صورت تغییر در الگوهای پیش‌بینی، اطلاع‌رسانی لازم از طریق رسانه‌ها و کانال‌های رسمی انجام خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان از شهروندان خواست با توجه به ناپایداری‌های موقت جوی و هشدار صادر شده، ضمن رعایت نکات ایمنی، آخرین پیش‌بینی‌ها و اطلاعیه‌های هواشناسی را از منابع رسمی دنبال کنند.