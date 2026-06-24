دهشیری: وفاداری ابوالفضل(ع) الگوی ایستادگی در برابر دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن دهشیری ظهر چهارشنبه در سخنرانی مراسم تاسوعا، اظهار کرد: حضرت ابوالفضل العباس (ع) مظهر بی‌همتای وفاداری، فداکاری و اخلاص در خدمت امام بود. ایشان با وفاداری به پیمان الهی و حمایت بی‌دریغ از امام زمان خود، در برابر تمامی وسوسه‌ها ایستادگی کرد.

وی با اشاره به رد کردن امان‌نامه شمر ملعون توسط حضرت عباس (ع)، افزود: ایشان نشان داد که جان برادر و امام، بسیار عزیزتر از جان شخصی است و هرگز در برابر دشمن تسلیم نخواهد شد.

امام جمعه اردستان خاطرنشان کرد: حضرت عباس (ع) با نگاه بیدار خود، از خیمه‌ها و زنان و کودکان محافظت می‌کرد و تا زمانی که در میان بودند، دشمن جرأت نزدیک شدن به خیمه‌ها را نداشت.

دهشیری با بازگویی ماجرای پرچم ابوالفضل (ع) در برابر ابن‌زیاد، بر شجاعت و ایستادگی ایشان تأکید کرد و گفت: حتی در اوج غارت اموال اهل‌بیت، پرچم ایشان نشان داد که تنها بخشی که در دست ابوالفضل بوده، سالم مانده است؛ این یعنی شجاعتی که اجازه نمی‌دهد پرچم حق از دست برود.

وی ادامه داد: در سخنرانی خود بر لزوم حفظ اخلاص در عزاداری، مداحی و اطعام تأکید کرد و خواستار شد که عزاداران از الگوی اخلاقی صاحب این روز برای حفظ دین‌داری خود بهره بگیرند.

امام‌جمعه اردستان اضافه کرد: اگر کسی به دلیل متدین بودن یا پوشش اسلامی مورد تمسخر قرار گرفت، باید از ابوالفضل (ع) آموخت که ایشان در اوج سختی، از دین و از رهبر خود دست نکشید. شعار ابوالفضل که "هرگز از دین و امامم دست نمی‌برم"، درس بزرگی برای حفظ هویت دینی در برابر جریان‌های تهاجمی است.

دهشیری همچنین با اشاره به مفهوم شهادت، آن را هنر مردان خدا و مرگی با "سرقفلی" توصیف و بیان کرد: شهادت، انتخاب آگاهانه برای رسیدن به مقام الهی است؛ همان‌گونه که شهدای دفاع مقدس و شهدای مقاومت در جنگ‌های مختلف، این مرگ سرخ را برگزیدند.

وی خاطرنشان کرد: امروزه در تمامی جبهه‌های مقاومت، از لبنان و یمن گرفته تا عراق و فلسطین، بوی شهادت به مشام می‌رسد و رزمندگان زیر پرچم ابوالفضل و امام حسین (ع) ایستاده‌اند.

امام‌جمعه اردستان با اشاره به پیوند قلبی مسلمانان با اهل‌بیت (ع) بیان کرد: هرچند برخی از این رزمندگان اهل سنت هستند، اما همگی به عشق ابوالفضل و امام حسین (ع) در این مسیر گام برمی‌دارند. ما نیز باید با الگوبرداری از وفاداری و ایستادگی ایشان، خود را در دنیا به زیارت و در آخرت به شفاعت آنان بیمه کنیم.