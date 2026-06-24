مجتمع فرهنگی میناب برای تکمیل به ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرخنده جلالی اظهار کرد: مجتمع فرهنگی و هنری میناب که با هدف ایجاد بستری مناسب برای فعالیت‌های هنری، فرهنگی و آموزشی جوانان و هنرمندان این شهرستان در حال احداث است، با توجه به ظرفیت های خاص و ویژه فرهنگی و هنری میناب در رشته های مختلف یکی از پروژه‌های مهم فرهنگی استان به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: ساخت این مجتمع نه تنها یک ضرورت برای پاسخگویی به نیازهای فرهنگی و هنری مردم میناب است، بلکه گامی بلند در جهت شکوفایی استعدادهای هنری در این منطقه محسوب می‌شود.

جلالی ادامه داد: این مجتمع قرار است میزبان مجموعه‌ای از سالن‌ آمفی تئاتر، کلاس‌های آموزشی هنری، تماشاخانه، کتابخانه تخصصی و فضاهای نمایشگاهی باشد که می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح فرهنگی جامعه محلی ایفا کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان ضمن تاکید بر ضرورت رعایت استانداردهای فنی و کیفیت ساخت خواستار توجه ویژه به برنامه زمانی جهت تکمیل به‌موقع این پروژه شد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، این مرکز در خدمت شهروندان و اصحاب فرهنگ، هنرورسانه شهرستان میناب قرار گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در گفت و گو با ایرنا ضمن تایید گذشت ۱۷ سال از آغاز این پروژه و پیشرفت تنها ۵۰ درصد آن خاطرنشان کرد: سال گذشته ۱۷ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل آن در نظر گرفته شد اما تخصیص واقعی پنج میلیارد تومان بود.

جلالی ادامه داد: امسال بسیج سازندگی به عنوان مجری جدید آن انتخاب شده و رایزنی های جدی برای تامین اعتبار مورد نیاز از منابع مختلف مانند بودجه های در اختیار نماینده شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، منابع دولتی استانی، بودجه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استفاده از ظرفیت خیرین ادامه دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان اضافه کرد: تاکنون نزدیک به ۱۷ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده و این درحالی است که اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این پروژه در حال حاضر و بدون در نظر گرفتن تورم و افزایش قیمت های احتمالی بعدی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.