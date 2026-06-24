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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۸

هواشناسی: دمای ۱۳ شهر اصفهان از ۴۰ درجه فراتر رفت

هواشناسی: دمای ۱۳ شهر اصفهان از ۴۰ درجه فراتر رفت

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: دمای ۱۳ شهر در این استان امروز چهارشنبه از ۴۰ درجه فراتر رفت.

حجت‌الله علی عسکریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز کلانشهر اصفهان و شهرهای کاشان، آران و بیدگل، فلاورجان، لنجان، خمینی‌شهر، چوپانان، خور وبیابانک، بادرود، زواره، مهاباد، لنجان و کبوترآباد دمای بالای ۴۰ درجه سلسیوس را تجربه می‌کنند.

وی ادامه داد: بادرود از توابع نطنز با دمای ۴۴ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان اصفهان است.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: دمای کمینه در استان طی دو روز پیش رو کمی کاهش خواهد داشت.

علی‌عسکریان افزود: آسمان استان تا اواسط هفته پیش‌رو، صاف تا قسمتی ابری و شرایط جوی، پایدار پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، طی این مدت در ساعات بعد از ظهر احتمال وزش باد به نسبت شدید و گردوخاک محلی وجود دارد.

به گزارش مهر، کیفیت هوای کلانشهر اصفهان امروز چهارشنبه سوم تیرماه با میانگین شاخص ۶۹ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

کد مطلب 6869811

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