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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۷

زمین‌گیر شدن ۲ شرور مسلح در تالش

زمین‌گیر شدن ۲ شرور مسلح در تالش

تالش - ۲ شرور سابقه‌دار شهرستان تالش پس از درگیری مسلحانه و حمله به مأموران انتظامی، با اقدام قاطع پلیس دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس گیلان، در ساعت یک بامداد امروز، مأموران انتظامی شهر تالش خبری مبنی بر قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت دو فرد شرور و سابقه دار برای شهروندان دریافت نمودند و بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند .

یکی از دو شرور سابقه دار به‌ محض
مشاهده مامورین پلیس که قصد حضور در محل درگیری و بررسی موضوع را داشتند ، با استفاده از سلاح گرم به سوی آنان شلیک نمود و همدست دیگر او نیز با چاقو به سمت نیروهای پلیس حمله‌ور شد.

مأموران پلیس برای حفظ امنیت مردم و دستگیری اوباش مسلح اقدام به تیر اندازی متقابل نمودند که منجر به مجروح شدن هر دو متهم از ناحیه پا و زمین‌گیر شدن و دستگیری آن‌ها شد.

خوشبختانه در این عملیان به مردم و نیروهای پلیس آسیب وارد نشد و سلاح گرم به‌کاررفته توسط متهمان ضبط شد و اوباش مجروح برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند.

کد مطلب 6869828

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