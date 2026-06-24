به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس گیلان، در ساعت یک بامداد امروز، مأموران انتظامی شهر تالش خبری مبنی بر قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت دو فرد شرور و سابقه دار برای شهروندان دریافت نمودند و بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند .

یکی از دو شرور سابقه دار به‌ محض

مشاهده مامورین پلیس که قصد حضور در محل درگیری و بررسی موضوع را داشتند ، با استفاده از سلاح گرم به سوی آنان شلیک نمود و همدست دیگر او نیز با چاقو به سمت نیروهای پلیس حمله‌ور شد.

مأموران پلیس برای حفظ امنیت مردم و دستگیری اوباش مسلح اقدام به تیر اندازی متقابل نمودند که منجر به مجروح شدن هر دو متهم از ناحیه پا و زمین‌گیر شدن و دستگیری آن‌ها شد.

خوشبختانه در این عملیان به مردم و نیروهای پلیس آسیب وارد نشد و سلاح گرم به‌کاررفته توسط متهمان ضبط شد و اوباش مجروح برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند.