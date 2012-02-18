40 تن برنج قاچاق در جهرم کشف شد/ دستگیری شرورسابقه دار در فیروزآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توقیف دو دستگاه تریلر حامل بار قاچاق توسط ماموران پلیس آگاهی در شهرستان جهرم 40 تن برنج قاچاق کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم در این خصوص توضیح داد: ماموران پلیس آگاهی هنگام گشتزنی در حوزه استحفاظی به دو تریلر دارای کانتینر مشکوک و پس از متوقف کردن خودروها در بازدید از پروانه بار آنها متوجه شدند این افراد با گمراه کردن ماموران سعی در پنهان کردن محموله بار قاچاق خود دارند.

سرهنگ ملک زاده اضافه کرد: با هوشیاری ماموران مشخص شد مدارک بار این دو دستگاه تریلر جعلی است و در بازرسی از آنها 919 کیسه برنج قاچاق به وزن 39 تن و 960 کیلوگرم کشف و متهمان به نامهای "ح-ل" و "م-ج" دستگیر شدند.

دستگیری شرور سابقه دار در فیروزآباد

فرمانده انتظامی فیروزآباد از دستگیری شرور سابقه دار و عامل تیراندازی و مجروحیت یکی از نیروهای پلیس در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی نیک نام ادامه داد: به دنبال شرارتهای یک شرور فراری به نام "م-گ" که با جمع کردن گروهی از اراذل و اوباش، امنیت شهر فیروزآباد را بر هم زده، دستگیری این فرد مجرم و همدستانش در دستور کار پلیس اطلاعات و امنیت این شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: این فرد شرور دارای پرونده های متعدد شرارت، درگیری مسلحانه، درگیری با ماموران و مجروح کردن یکی از نیروهای پلیس و در مراجع مختلف قضایی و انتظامی دارای پرونده های متعدد است که با فرار از زندان و جمع آوری برخی از اراذل و اوباش اقدام به شرارت کرده بود.

فرمانده انتظامی فیروزآباد بیان کرد: ماموران با به کارگیری شیوه های اطلاعاتی و پلیسی محل اختفای متهم را شناسایی کردند و با انجام عملیات تعقیب نامحسوس، در فرصتی مناسب و با استفاده از اصل غافلگیری وی را دستگیر کردند.