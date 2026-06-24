حاجی میرزایی درگذشت پدر ذوالقدر را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور در پی درگذشت پدر محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی، در پیامی ضمن ابراز همدردی، این ضایعه را به ایشان و سایر بستگان معزز تسلیت گفت.



متن پیام رئیس دفتر رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر

دبیر محترم شورای‌عالی امنیت ملی

خبر درگذشت پدر گرامی‌تان موجب اندوه و تأثر شد. اینجانب ضمن ابراز همدردی، این ضایعه را به جنابعالی، خانواده محترم و سایر بازماندگان معزز تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای جنابعالی و دیگر وابستگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم. امید است الطاف الهی مرهمی بر آلام آن خانواده معزز باشد.

محسن حاجی‌میرزایی

رئیس دفتر رئیس‌جمهور