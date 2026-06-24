مذاکرات بهبود مناسبات کشورهای خلیج فارس با ایران در ریاض 

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه خبری عربی ۲۱ به نقل از یک منبع آگاه نوشت که احتمالاً نشستی در ریاض برگزار شود که هدف آن ترمیم روابط بین ایران و همسایگان خلیج فارس و سایر طرف‌های منطقه‌ای باشد.

بر اساس این گزارش، برگزاری این اجلاس پس از آن صورت می‌گیرد که در پی حملات آمریکا به جمهوری اسلامی ایران از طریق خاک کشورهای همسایه و واکنش ایران در حمله به منافع پایگاه‌های آمریکا در این کشورها، روابط بین تهران و کشورهای مذکور تا حدی تیره شده است.

ایران پیش از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک خود در روز نهم اسفند سال گذشته هشدار داده بود که اگر آمریکا از خاک کشورهای همسایه برای حملات خود استفاده کند، تهران از حق مشروع خود برای پاسخ به این حملات در این کشورها بهره خواهد برد. با این وجود ایران در حملات خود به کشورهای همسایه تلاش کرد تا هیچ آسیبی به منافع اقتصادی و زیرساخت‌های این کشورها وارد نشود و صرفاً پایگاه‌های نظامی و مراکز اقتصادی وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی در آنها هدف قرار گیرد.