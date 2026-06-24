https://mehrnews.com/x3cqjp ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۰ کد مطلب 6869965 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۰ چرام غرق در ماتم علمدار کربلا؛ آیین باشکوه تاسوعای حسینی برگزار شد چرام-همزمان با تاسوعای حسینی، هیئتهای مذهبی و مردم چرام به یاد و نام حضرت ابوالفضل عباس(ع) به عزاداری پرداختند. دریافت 18 MB کد مطلب 6869965 کپی شد مطالب مرتبط 10 گروه تعزیه در شهرستانهای کهگیلویه و لنده مجالس تعزیه برپاکردند محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان عزاداری مردم چرام در شب تاسوعای حسینی عزاداری مردم چرام در شب سوم محرم عزاداری مردم چرام در شب پنجم محرم برچسبها شهرستان چرام مراسم عزاداری محرم و صفر تاسوعای حسینی
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