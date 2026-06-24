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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۰

چرام غرق در ماتم علمدار کربلا؛ آیین باشکوه تاسوعای حسینی برگزار شد

چرام غرق در ماتم علمدار کربلا؛ آیین باشکوه تاسوعای حسینی برگزار شد

چرام-همزمان با تاسوعای حسینی، هیئت‌های مذهبی و مردم چرام به یاد و نام حضرت ابوالفضل عباس(ع) به عزاداری پرداختند.

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کد مطلب 6869965

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