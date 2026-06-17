https://mehrnews.com/x3cmH4 ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۴ کد مطلب 6863677 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۴ عزاداری مردم چرام در شب سوم محرم چرام-عزاداری مردم چرام در سومین شب محرم برگزار شد. دریافت 48 MB کد مطلب 6863677 کپی شد مطالب مرتبط نارضایتی نماینده کهگیلویه از روند ساماندهی ورودی های شهر دهدشت 10 گروه تعزیه در شهرستانهای کهگیلویه و لنده مجالس تعزیه برپاکردند محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان هشت گروه تعزیه درشهرستانهای کهگیلویه و چرام به اجرای تعزیه می پردازند عزاداری مردم چرام در تجمع صد و هشتم 475 میلیون ریال کمک موردی به مددجویان گچسارانی پرداخت شد برچسبها ماه محرم و صفر شهرستان چرام مراسم عزاداری محرم و صفر
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