https://mehrnews.com/x3cnhM ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۴ کد مطلب 6865133 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۴ عزاداری مردم چرام در شب پنجم محرم چرام-عزاداری مردم چرام به پنجمین شب ماه محرم رسید. دریافت 46 MB کد مطلب 6865133 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری مردم چرام در شب سوم محرم عزاداری مردم چرام در تجمع صد و هشتم برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی در چرام هشت گروه تعزیه درشهرستانهای کهگیلویه و چرام به اجرای تعزیه می پردازند محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان برچسبها شهرستان چرام مراسم عزاداری محرم و صفر ماه محرم و صفر
نظر شما