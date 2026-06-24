واژگونی پژو ۴۰۵ با رانندگی نوجوان ۱۴ساله در محور «چالانچولان»

به گزارش خبرگزاری مهر، برابر اعلام پلیس‌راه لرستان، عصر امروز چهارشنبه یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور «چالانچولان» به دلیل عدم توانایی راننده در کنترل و مهار وسیله نقلیه از مسیر اصلی جاده منحرف و واژگون شد.

بر اساس این گزارش، مأموران پلیس‌راه پس از حضور در محل حادثه و بررسی‌های اولیه دریافتند راننده خودرو یک نوجوان ۱۴ساله بوده که بدون داشتن گواهینامه و بدون اطلاع و اجازه خانواده، سوئیچ خودرو را برداشته و اقدام به رانندگی کرده است.

خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه تلفات و صدمات جانی در پی نداشته، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این اقدام خطرناک می‌توانست منجر به وقوع حادثه‌ای تلخ و جبران‌ناپذیر برای راننده و سایر کاربران جاده شود.

در ادامه، باتوجه‌به سهل‌انگاری والدین در نگهداری و مراقبت از وسیله نقلیه و فراهم‌شدن شرایط استفاده غیرمجاز از خودرو توسط فرزندشان، پرونده‌ای تشکیل و والدین این نوجوان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

پلیس لرستان ضمن هشدار به خانواده‌ها تأکید کرد: والدین باید نسبت به نگهداری سوئیچ خودرو و موتورسیکلت در محل امن و دور از دسترس کودکان و نوجوانان اهتمام جدی داشته باشند و از هرگونه اجازه یا زمینه‌سازی برای رانندگی افراد فاقد گواهینامه جلوگیری کنند.

بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند علاوه بر به خطر انداختن جان فرزندان و شهروندان، مسئولیت‌های قانونی و قضایی برای والدین در پی داشته باشد.