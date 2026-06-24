  1. استانها
  2. همدان
۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۳

مرثیه‌سرایی پدر شهید در شب عاشورای حسینی

مرثیه‌سرایی پدر شهید در شب عاشورای حسینی

همدان- پدر شهید «محمد جواد محمدی» در شب عاشورای حسینی در مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان مرثیه خوانی کرد.

دریافت 129 MB
کد مطلب 6870068

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها