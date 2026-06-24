https://mehrnews.com/x3cqmv ۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۳ کد مطلب 6870068 استانها همدان استانها همدان ۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۳ مرثیهسرایی پدر شهید در شب عاشورای حسینی همدان- پدر شهید «محمد جواد محمدی» در شب عاشورای حسینی در مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان مرثیه خوانی کرد. دریافت 129 MB کد مطلب 6870068 کپی شد مطالب مرتبط طنین یاحسین(ع) در اجتماع صد و شانزدهم مردم شهرکرد عزاداری شب عاشورای حسینی در بیرجند پخت ۵ هزار پرس غذای نذری در آستانه اشرفیه یاسوج در شب عاشورا؛ تجلی عشق و وفاداری به سیدالشهدا(ع مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی(ع)در محل شهادت رهبر شهید برگزار شد عزاداری شب عاشورای حسینی در اردستان برچسبها عاشورای حسینی همدان ماه محرم و صفر
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