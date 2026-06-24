مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی(ع)در محل شهادت رهبر شهید برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم پرشور عزاداری شب عاشورای حسینی با حضور هزاران نفر از عاشقان اهل بیت(ع) از اقشار مختلف مردم، در جوار حسینیه امام خمینی(ره) و محل عروج ملکوتی رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی خامنهای برگزار شد و حال و هوای معنوی خاصی به این مکان مقدس بخشید.
در این مراسم که امسال از سوی حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی برپا شده بود، حجتالاسلام علیزاده طی سخنانی به تبیین ابعاد شخصیتی رهبر حکیم و شهید انقلاب پرداخت و تشخیص بهموقع نقشههای دشمن و تصمیمگیری صحیح و اقدام بموقع در برابر توطئهها را از ویژگیهای برجسته و ممتاز ایشان برشمرد.
در ادامه این محفل نورانی، محمود کریمی مداح اهل بیت(ع) در رثای سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران وفادارش به مرثیهسرایی پرداخت و با نوای گرم خود، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهیدان سرافراز دفاع مقدس دوم و سوم را گرامی داشت و حاضران را به فیض رساند.
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