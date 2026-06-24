https://mehrnews.com/x3cqnn ۴ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۳ کد مطلب 6870111 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۴ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۳ مردم زاهدان در شب صد و پانزدهم همچنان در خیابان هستند زاهدان- مردم شهر زاهدان در شب صد و پانزدهم از شهادت قائد امت و اجتماع با شکوهی برگزار کردند. دریافت 12 MB کد مطلب 6870111 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری دهه اول محرم در زاهدان تصاویری از تجمع باشکوه مردم میاندوآب در حماسه ملی حال و هوای شهر زاهدان در شب عاشورا شور حسینی در «پایتخت وحدت اسلامی» علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان: قیام امام حسین(ع) مرز حق و باطل است برچسبها زاهدان تجمع مردمی اجتماع مردمی
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