https://mehrnews.com/x3cqnt ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۱ کد مطلب 6870116 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۱ تصاویری از تجمع باشکوه مردم میاندوآب در حماسه ملی ارومیه - مردم میاندوآب چهارشنبه همزمان با شب عاشورای حسینی در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند. دریافت 22 MB کد مطلب 6870116 کپی شد مطالب مرتبط مردم زاهدان در شب صد و پانزدهم همچنان در خیابان هستند تکرار بیعت مردم ولایتمدار اردبیل در شب عاشورای حسینی صد و شانزدهمین تجمع لنگرودی ها همزمان با شب عاشورا تجمع و عزاداری مردم بجنورد در شب عاشورا در میدان شهید طنین یاحسین(ع) در اجتماع صد و شانزدهم مردم شهرکرد آیین سنتی «دسته روی کمر به کمر» در رامیان برگزار شد برچسبها فرمانداری میاندوآب تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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