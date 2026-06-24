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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۱

تصاویری از تجمع باشکوه مردم میاندوآب در حماسه ملی

تصاویری از تجمع باشکوه مردم میاندوآب در حماسه ملی

ارومیه - مردم میاندوآب چهارشنبه همزمان با شب عاشورای حسینی در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6870116

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