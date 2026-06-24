https://mehrnews.com/x3cqgn ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۹ کد مطلب 6869866 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۹ شور حسینی در «پایتخت وحدت اسلامی» زاهدان- مردم شهر زاهدان همزمان با روز تاسوعای حسینی عزاداری با شکوهی را برگزار کردند. دریافت 34 MB کد مطلب 6869866 کپی شد مطالب مرتبط علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان: قیام امام حسین(ع) مرز حق و باطل است کشف بیش از ۱۸۸ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای سیستان و بلوچستان وقتی چالش سئوال خبرنگار مهر تعجب جوانان زاهدانی را به دنبال داشت برچسبها زاهدان تاسوعای حسینی مراسم عزاداری محرم و صفر
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