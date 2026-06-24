https://mehrnews.com/x3cqny ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۴ کد مطلب 6870120 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۴ حال و هوای شهر زاهدان در شب عاشورا زاهدان- مردم شهر زاهدان در شب عاشورای حسینی اجتماع کرده و برای سیدالشهدا علیه السلام عزاداری باشکوهی برگزار کردند. دریافت 13 MB کد مطلب 6870120 کپی شد مطالب مرتبط مردم زاهدان در شب صد و پانزدهم همچنان در خیابان هستند عزاداری دهه اول محرم در زاهدان شور حسینی در «پایتخت وحدت اسلامی» جلوههایی از عزاداری دانشگاهیان دانشگاه ارومیه در شب عاشورای حسینی برچسبها عاشورا مراسم عزاداری محرم و صفر زاهدان
نظر شما