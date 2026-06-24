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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۴

حال و هوای شهر زاهدان در شب عاشورا

حال و هوای شهر زاهدان در شب عاشورا

زاهدان- مردم شهر زاهدان در شب عاشورای حسینی اجتماع کرده و برای سیدالشهدا علیه السلام عزاداری باشکوهی برگزار کردند.

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کد مطلب 6870120

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