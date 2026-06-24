https://mehrnews.com/x3cqpR ۴ تیر ۱۴۰۵، ۳:۰۵ کد مطلب 6870184 استانها فارس استانها فارس ۴ تیر ۱۴۰۵، ۳:۰۵ عزاداری مردم نیریز فارس در شب عاشورای حسینی نیریز- مردم شهر نی ریز در شب عاشورای حسینی با شرکت در مجالس عزاداری در سوگ سرو و سالار شهیدان به عزاداری پرداختند. دریافت 10 MB کد مطلب 6870184 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری ظهر تاسوعای حسینی در حرم شاهچراغ (ع) شور مردم شیراز در تاسوعای حسینی چَک چَکو، آیین سنتی مردم استهبان فارس عزاداری تاسوعای حسینی در حرم شاهچراغ (ع) برچسبها مراسم عزاداری محرم و صفر عاشورا شهرستان نی ریز
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