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۴ تیر ۱۴۰۵، ۳:۰۵

عزاداری مردم نی‌ریز فارس در شب عاشورای حسینی

عزاداری مردم نی‌ریز فارس در شب عاشورای حسینی

نی‌ریز- مردم شهر نی ریز در شب عاشورای حسینی با شرکت در مجالس عزاداری در سوگ سرو و سالار شهیدان به عزاداری پرداختند.

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کد مطلب 6870184

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