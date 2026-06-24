https://mehrnews.com/x3cqdQ ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱ کد مطلب 6869791 استانها فارس استانها فارس ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱ شور مردم شیراز در تاسوعای حسینی شیراز- در این ویدئو شور مردم شیراز در عزاداری تاسوعای حسینی را مشاهده کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6869791 کپی شد مطالب مرتبط درک تاسوعا کلید فهم عاشوراست چَک چَکو، آیین سنتی مردم استهبان فارس تاسوعای حسینی در جهرم حرم شاهچراغ (ع) میزبان آیینهای سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی حضرت عباس(ع)؛ پرچمدار تبعیت آگاهانه از ولایت اجتماع باشکوه عزاداران تاسوعای حسینی در امامزاده یحیی بن زید(ع) گنبد برچسبها تاسوعا و عاشورا تاسوعای حسینی شیراز
نظر شما