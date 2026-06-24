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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

عزاداری ظهر تاسوعای حسینی در حرم شاهچراغ (ع)

عزاداری ظهر تاسوعای حسینی در حرم شاهچراغ (ع)

شیراز- در این ویدئو بخشی از مراسم عزاداری ظهر تاسوعای حسینی در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) را مشاهده کنید.

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کد مطلب 6869817

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