https://mehrnews.com/x3cqfn ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰ کد مطلب 6869817 استانها فارس استانها فارس ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰ عزاداری ظهر تاسوعای حسینی در حرم شاهچراغ (ع) شیراز- در این ویدئو بخشی از مراسم عزاداری ظهر تاسوعای حسینی در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) را مشاهده کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6869817 کپی شد مطالب مرتبط تاسوعای حسینی در جهرم درک تاسوعا کلید فهم عاشوراست چَک چَکو، آیین سنتی مردم استهبان فارس حضرت عباس(ع)؛ پرچمدار تبعیت آگاهانه از ولایت حرم شاهچراغ (ع) میزبان آیینهای سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی برچسبها تاسوعا و عاشورا تاسوعای حسینی مراسم عزاداری محرم و صفر شاهچراغ (ع)
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