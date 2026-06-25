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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳

حال و هوای جهرم در عاشورای حسینی

حال و هوای جهرم در عاشورای حسینی

جهرم- در این ویدئو حال و هوایی عزاداری مردم جهرم در روز عاشورای حسینی را مشاهده کنید.

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کد مطلب 6870366

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