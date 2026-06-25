https://mehrnews.com/x3cqtz ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳ کد مطلب 6870366 استانها فارس استانها فارس ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳ حال و هوای جهرم در عاشورای حسینی جهرم- در این ویدئو حال و هوایی عزاداری مردم جهرم در روز عاشورای حسینی را مشاهده کنید. دریافت 14 MB کد مطلب 6870366 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری مردم کازرون در شب عاشورای حسینی عزاداری مردم فسا در شب عاشورای حسینی اقامه نماز ظهر عاشورا در حرم شاهچراغ(ع) اقامه نماز ظهر عاشورا در فراشبند عزاداری عاشورای حسینی در حرم مطهر شاهچراغ (ع) عزاداری مردم گراش در شب عاشورای حسینی عزاداری مردم نیریز فارس در شب عاشورای حسینی سوگواری مردم فسا در ظهر عاشورای حسینی عزاداری مردم شهر بیضا در شب عاشورای حسینی عزاداری مهاجرین افغانستانی مقیم شیراز در حرم شاهچراغ(ع) آئین لاله گردانی شام غریبان در حرم شاهچراغ(ع) برچسبها عاشورا مراسم عزاداری محرم و صفر جهرم
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