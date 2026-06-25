خبرگزاری مهر، گروه استانها: مردم متدین استان سمنان همزمان با شب عاشورای حسینی در مراسم عزاداری شهدای دشت کربلا و در رأس آنها امام حسین علیه السلام حضور پیدا کردند.
این مراسم شامگاه چهارشنبه با حضور آحاد مردم متدین و ولایتمدار استان سمنان در ۰ شهر و دهها روستا به میزبانی مساجد و تکایا و همچنین برخی میادین و معابر سطح شهر را و روستاها برگزار شد اما در شاهرود ماجرا متفاوت است
ویژه برنامه های شب عاشورا
مردم شاهرود در شب عاشورا ویژه برنامههای سنتی عزاداری را نیز برپا میکنند که عمدتاً بعد از اطعام عزاداران و در شباهنگ است و آسمان این شهرستان هم دقیقا در همین زمان بارانی شده باد نسبتاً شدیدی میوزد
مردم شاهرود با حضور در خیابان ۱۵ خرداد و منطقه آبشار در مقابل مساجد و تکایا شمع روشن کردند و یاد شهدای دشت کربلا را گرامی داشتند مراسمی که هر سال با حضور خیل عظیمی از مردم برگزار میشود
مراسم سنتیمکن ای صبح طلوع
امشب در شاهرود همچنین مراسم مکان ای صبح طلوع که یک مراسم سنتی محسوب میشود نیز برگزار شده است مراسمی که تقریباً از نیمه شب آغاز و تا اذان صبح ادامه دارد.
سید حسین میرحسینی پیر غلام اهل بیت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این مراسم میگوید: چندان به طور دقیق نمیتوان گفت که این مراسم مکن صبح طلوع در شاهرود چقدر قدمت دارد زیرا در مقاطعی از قبل از انقلاب تا پیروزی انقلاب اسلامی و در سالهای دهه ۶۰ این مراسم متوقف بود و مجدداً به همت پیرغلامان اهل بیت در شاهرود اجرا شد
میرحسینی ادامه داد: برخی مراسم مانند دسته یا عباس یا دسته بیدآبادیها در کنار دسته و مراسم شام غریبان و دسته مکان ای صبح طلوع قطعاً قدمتی دیرینه دارد اما کار تحقیقاتی مکتوبی بر روی آن صورت نگرفته است.
وی افزود: هیئت عزاداری بیدآباد به همراه دیگر هیئتهای عزاداری در منطقه بیدآباد که عمدتاً مساجد و تکایا در آن حضور دارد دسته عزاداری نسبتاً کوچکی را راهاندازی میکنند و از اذان مغرب تا اذان صبح در کوچهها سینه زنی کرده و مسجد به مسجد پیش میروند.
پذیرایی از دسته مکن ای صبح طلوع
این پیر غلام اهل بیت ادامه میدهد: نام این مراسم از روی نوحه معروف مکان اعصاب طلوع برداشته شده و دسته عزاداری ز مسجدی به مسجد دیگر میرود و با شیر کاکائو قهوه و چای مورد پذیرایی امناای مسجد قرار میگیرند این دسته عزاداری برای دقایقی در همان مکان سینه زنی میکنند و سپس به مسجد بعدی میرود.
میرحسینی با بیان اینکه این مراسم تا نماز صبح روز عاشورا ادامه پیدا خواهد کرد بیان داشت: این مراسم سنتی به خصوص در سالهای اخیر مورد استقبال خوب جوانان و نوجوانان نیز قرار گرفته و مردم نذرهای خود را به پای این دسته عزاداری میآورند
در روستاهای شاهرود هم مراسم ویژه گرامی داشت شهدای دشت کربلا برگزار میشود و مردم با روضهخوانی و همچنین دستههای عزاداری و سوگواری یاد این شب را گرامی میدارند.
روایت تفاوتها
امسال اما مکن ای صبح طلوع شرایطی ویژه دارد چرا که این محرم نخستین محرم بدون رهبر شهید انقلاب اسلامی محسوب میشود در نتیجه در مراسم مراسم عزاداری در همه نقاط استان سمنان تصویر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنهای رضوان الله دیده میشود.
در مراسم امسال مکن ای صبح طلوع شاهرودی ها همین موضوع به وضوح دیده می شد. امسال یک بار آن برای گرامیداشت یاد شهدا به خصوص رهبر شهید انقلاب و دیگری به یاد شهدای دشت کربلا و در رأس آنها امام حسین علیه السلام، سوگواری شده است.
عزاداری روز عاشورا
یه کارشناس مسائل مذهبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مردم استان سمنان در شب تاسوعای حسینی همه اهتمام خود را نسبت به عزاداری سرور و سالار شهیدان و دیگر شهدای دشت کربلا به کار میبندند گفت: امسال به خصوص بعد از شهادت رهبر شهید انقلاب مردم روایت صبحی که نباید طلوع کند را به خوبی درک کردند.
حجت الاسلام محمد حسینپور با بیان اینکه مردم ایران اسلامی و در کنار آنها مردم استان سمنان در ماههای اخیر روایت یتیم شدن را تجربه کردهاند بیان داشت: یکی از دلایلی که امسال حضور مردم در هیئتهای مذهبی گستردهتر از سالهای گذشته است همین شهادت رهبر شهید انقلاب محسوب میشود.
وی با بیان اینکه امشب مراسم سنتی مکن ای صبح طلوع نیز عمدتاً نام و یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی گرامی داشته شده است افزود: ما امشب همچنین در اجتماع مردم انقلابی هم شاهد گرامی داشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی بودیم ه نشان میدهد داغ ایشان برای همیشه ماندگار خواهد.
داغی ماندگار
این کارشناس مسائل مذهبی با بیان اینکه شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و دیگر شهدای ما در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان داغی ماندگار بر دلهای ما است گفت: مردم ما علی رغم سوگواری اما خونخواه رهبر شهید انقلاب نیز هستند.
حسین پور با بیان اینکه حضور باشکوه مردم در صحنه عزاداری سرور و سالار شهیدان در دهه اول ماه محرم با شکوهتر از هر سال بود بیان کرد: از آنجا که شعار عملیات بزرگ فرهنگی ماه محرم سال جاری خونخواهی رهبر انقلاب در کنار تجمع مردم زیر خیمه امام حسین علیه السلام بود امسال به وضوح مشاهده میکردیم که مردم استقبال گستردهتری داشتند
وی با بیان اینکه دشمن نیز امسال برنامه ویژهای در حوزه رسانه چیده بود تا نشان دهد مردم امسال به واسطه جنگ و مسائل اقتصادی ارزشهای دینی فاصله گرفتهاند افزود: حضور باشکوه مردم در مراسم عزاداری ماه محرم بر روی همه اینها خط بطلان کشید
شکوه حضور
یکی از نکات قابل توجه در مکن ای صبح طلوع شاهرودی هاو دیگر گرامیداشت شب عاشورا در نقاط مختلف شاهرود حضور باشکوه مردم انقلابی بود مردمی که نشان دادن پشتیبان انقلاب و ارزشهای انقلابی هستند و مردمی به شمار میآیند که به گفته شهید سلیمانی ملت امام حسین علیه السلام هستند.
مردم متدین و ولایت مدار شاهرود همچنین خود را آماده میکنند تا فردا در مراسم سوگواری روز عاشورا سالروز شهادت امام حسین علیه السلام سرور و سالار شهیدان و کسی که خط سرخ مقاومت و ایستادگی ایشان هنوز هم سرلوحه ملت غیور ایرانی اسلامی از حضور باشکوه خواهند یافت فردا در نقاط نماز ظهر عاشورا هم با حضور این ملت مبعوث شده در نخستین محرم بدون رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار میشود
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