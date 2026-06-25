روایت دو «شام غریبان» در دیار قومس؛ از دشت کربلا تا وداع با رهبر شهید

خبرگزاری مهر گروه استان‌ها؛ آیین ویژه شام غریبان شهدای دشت کربلا و در راس آنها سیدالشهدا علیه السلام و دیگر یاران باوفای آن حضرت با حضور مردم متدین و ولایت مدار نقاط مختلف استان سمنان برگزار شد.

مردم ولایی و با صلابت استان سمنان شامگاه پنجشنبه با حضور در هیئت‌های عزاداری در سوگواره بزرگ شام غریبان شهدای دشت کربلا حضور باشکوهی را به نمایش گذاشتند.

امشب نقطه نقطه ۸ شهرستان استان سمنان در سوگواره شام غریبان شهدای دشت کربلا حال و هوای دیگری گرفته است حال و هوای حزن و اندوه آن هم در نخستین محرم بدون رهبر شهید انقلاب اسلامی که داغ عزاداران و سوگواران را دوچندان کرده است.

۲شام غریبان در یک شب

امشب مردم استان سمنان در واقع دو شام غریبان دارند یک شام غریبان نخستین محرم بدون رهبر شهید انقلاب اسلامی و دیگر شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و دیگر شام غریبان شهدای دشت کربلا و طفلان امام حسین علیه السلام؛

امشب مردم استان سمنان با حضور در مقابل مساجد و تکایا و معابر اصلی شهرها به خصوص در هسته بافت تاریخی شهر که بیشتر تکایا در آنجا وجود دارد نسبت به روشن کردن شمع به یاد شهدای دشت کربلا اقدام کردند.

هیئت‌های مذهبی و مساجد در اقدامی ویژه و جالب تصویر رهبر شهید انقلاب اسلامی و دیگر شهدای انقلاب را مکان‌های مناسب نصب کرده‌اند و به تلاقی شام غریبان شهدای دشت کربلا و شام غریبان شهدای وطن و انقلاب اسلامی جلوه بصری زیبایی بخشیدند.

۲ شمع و یک روایت

امشب مردم استان سمنان هم به یاد شهدای دشت کربلا و به هم به خونخواهی رهبر شهید انقلاب شمع روشن کردند و یاد همه شهدای اسلام از صدر اسلام تاکنون را این گونه گرامی داشتند آن هم در شبی مقدس که به آن شام غریبان می‌گویند

امشب مردم روایت ایستادگی را هم به گوش جهانیان می‌رساند مردم با صلابتی که چهار ماه است که در میدان حضور دارند و در دفاع از کیان انقلاب اسلامی لحظه‌ای عقب نمی‌نشینند.

امروز و امشب هیئت‌های مذهبی استان سمنان و موکب‌ها سنگ تمام گذاشتند و با آویختن تمثال‌های مبارک رهبر شهید انقلاب اسلامی در کنار پرچم‌های یا حسین علیه السلام صلابت و خونخواهی خود را به نمایش جهانیان گذاشتند.

امشب مردم استان سمنان از گرمسار و ایوانکی و سمنان و سرخه تا شاهرود و فرومد و میامی و بیارجمند همه و همه در میدان شام غریبان امام حسین علیه السلام و یاران شهیدش سوگواری کردند و به خونخواهی رهبر شهید انقلاب شعار دادند.

روایت شکست

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حضور مردم در عزاداری دهه اول محرم شکست توطئه‌های رسانه‌ای دشمنان را رقم زد گفت: دشمن در جنگ رسانه‌ای قصد داشت تا همه چیز را وارونه جلوه بدهد اما حضور مردم خط بطلانی به این موضوع بود.

حجت الاسلام علیرضا قنبری با بیان اینکه دشمن درصدد وارونه‌سازی حقایق است بیان کرد: حضور باشکوه مردم در مراسم عزاداری ماه محرم نشان داد که توطئه‌های دشمنان راهی به پیش نمی‌برد و مردم را نمی‌توان از ارزش‌های اسلامی و دینی جدا کرد

وی با بیان اینکه یکی از خطوطی که دشمن دنبال می‌کرد مسئله هیئت‌های مذهبی بود افزود: دشمن سال‌ها به دنبال این بود که بین نظام جمهوری اسلامی ایران و هیئت‌های مذهبی جدایی بیندازد و آنان را در مقابل هم به نمایش بگذارد اما با بصیرتی که هیئت‌های مذهبی داشتند شاهد بودیم که این نوع توطئه‌های دشمن هم راهی به جایی نبرد و نمونه آن هم استقبال پرشور مردم از هیئت‌های مذهبی در ماه محرم و ظهر عاشورا و امشب مراسم شام غریبان است.

شام غریبانگی

یک کارشناس مذهبی هم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جایگاه شام غریبان در عزاداری دهه اول ماه محرم می‌گوید: همواره شام غریبان در نقاط مختلف استان سمنان به خصوص مرکز استان دامغان و شاهرود و در تکایا و بافت سنتی شهرها و همچنین روستاهای استان با شکوه خاصی برگزار می‌شد زیرا بخشی از تظلم خواهی مردم در قبال شهدای دشت کربلا و به خصوص نحوه شهادت مظلومانه آنان است.

حجت الاسلام علی مرادخانی با بیان اینکه نحوه برخورد با آثرای دشت کربلا و همچنین شهادت امام حسین علیه السلام و دیگر شهدا به خصوص حضرت عباس علیه السلام در دشت کربلا سبب می‌شود تا مراسم شام غریبان به خصوص یاد اسرای دشت کربلا بیشتر به یاد مردم بماند افزود: امسال با شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی این حس غربت و غریبانگی بیشتر نیز شده است.

وی با بیان اینکه عموماً مراسم سوگواری ماه محرم در سال جاری به واسطه اینکه این اولین محرم بدون رهبر شهید انقلاب اسلامی است حال و هوای دیگری داشت ادامه داد: به نظر بنده نماز ظهر عاشورا و مراسم شام غریبانی که امشب برگزار شد سبت به سال‌های گذشته حال و هوای دیگری داشت چرا که مردم خونخواه و با صلابت ایران اسلامی و استان سمنان امسال بیش از هر زمان دیگری این مظلومیت را درک کردند.

روایت مظلومیت

روایت شام غریبان و اسرای دشت کربلا روایت مظلومیت است روایت شهادت و روایت خونخواهی اما نام این مظلومیت با جهاد تبیین هم گره خورده آنجا که حضرت زینب سلام الله علیها در مقام جهادگر تبیین بر تارک تاریخ می‌ایستد و ظلم را رسوا می‌کند.

این روایت رسوایی ظالم روایت ماجرای امسال محرم مردم استان سمنان و دیگر نقاط کشورمان و دیگر شیعیان جهان است مردمی که مورد ظلم قرار گرفتند اما همچنان با صلابت و مقتدر و البته خونخواه در میدان ایستاده‌اند و شجاعت را روایت می‌کنند.

این یک روایت آشنا در شام غریبان شهدای دشت کربلا در نخستین محرم بعد از جنگ رمضان است که مردم ما با صلابت‌تر از همیشه در میدان و صحنه ایستاده‌اند و حالا حقانیت خود را هم به جهانیان اثبات کردند.

حق با ماست

امروز بنا به اعلام کارشناسان مذهبی هیئت‌ها کانون‌های جهاد تبیین هستند آنطوری که حجت الاسلام حسین سعدی از کارشناسان مذهبی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: جهاد تبیین امری بسیار مهم در برهه کنونی و هیئت‌های مذهبی کانون آن هستند همانطور که رهبر شهید انقلاب اسلامی بارها درباره این موضوع تذکر دادند.

سعدی با بیان اینکه هیئت‌های مذهبی درخشش خیره کننده‌ای در این ماه محرم داشتند بیان کرد: رسالت هیئت‌های مذهبی در برهه کنونی فقط به محرم منتهی نشده و باید آنان را کانون‌های جهاد تبیین و روشنگری و امید افزایی مکان‌هایی برای بازگو کردن فتوحات ایران اسلامی در برابر دشمنان و جبهه حق در برابر جبهه باطل دانست و در این برهه حساس این موضوع رسالت خطیر و زینب وار است.

وی با بیان اینکه نصرت الهی از وعده‌های صادق خداوند سنت‌های الهی است افزود: امروز ملت ایران نشان دادند که اگر دین خدا را یاری کنند خداوند هم آنها را یاری خواهد کرد و این نصرت بدون چون و چرا از سوی خداوند متعال می‌رسد و ملتی که در مکتب امام حسین علیه السلام و همراه دین خدا هستند از هیچ چیز نمی‌ترسند.