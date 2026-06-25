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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۸

توسعه همکاری‌های مشترک تهران و پرتوریا در حوزه انرژی

توسعه همکاری‌های مشترک تهران و پرتوریا در حوزه انرژی

وزیر نفت در دیدار با کوگوسیِنتشو راموکگوپا، وزیر برق و انرژی آفریقای جنوبی درباره توسعه همکاری‌های دوجانبه دو کشور در حوزه انرژی گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت کشورمان در حاشیه یازدهمین نشست وزیران نفت و انرژی گروه بریکس، امروز (پنجشنبه، چهارم تیر) در دومین روز سفرش به هند، با کوگوسیِنتشو راموکگوپا، وزیر برق و انرژی آفریقای جنوبی دیدار و بر توسعه همکاری‌های دوجانبه تاکید کرد.
همچنین وزیر نفت روز گذشته با شری مانوهر لال، وزیر نیرو، مسکن و امور شهری هند دیدار و گفتگو کرد.
یازدهمین نشست وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو گروه بریکس ۲۵ و ۲۶ ژوئن (چهارم و پنجم تیر) در شهر گوروگرام هند برگزار می‌شود.
گروه بریکس، ۱۱ بازار نوظهور و کشورهای در حال توسعه بزرگ جهان شامل برزیل، چین، مصر، اتیوپی، هند، اندونزی، ایران، روسیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، امارات متحده عربی را گردهم آورده است.
کد مطلب 6870297

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