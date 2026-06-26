به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، در جریان بازدید از این مرکز، ضمن تقدیر از توانمندی و نگاه فناورانه متخصصان برق منطقهای خراسان، بر ضرورت توسعه زیرساختهای پشتیبان صنعت برق تأکید کرد.
وی با بیان اینکه مراکز دیسپاچینگ سیار، قلب تپنده مدیریت شبکه برق در شرایط بحرانی هستند، اظهار داشت: این مراکز زمانی میتوانند مأموریت خود را بهدرستی انجام دهند که علاوه بر برخورداری از تجهیزات مناسب، همواره از آمادگی عملیاتی کامل نیز برخوردار باشند.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو با تأکید بر ضرورت انجام مستمر آزمونهای عملیاتی افزود: حفظ پایداری شبکه برق در زمان وقوع حوادث، مستلزم آمادگی کامل تجهیزات و حضور مستمر تیمهای تخصصی برای ارزیابی عملکرد و رفع نواقص احتمالی است.
در این بازدید، قابلیتهای فنی و عملیاتی نخستین دیسپاچینگ سیار کشور مورد بررسی قرار گرفت. از مهمترین ویژگیهای این مرکز میتوان به قابلیت استقرار و راهاندازی سریع در نقاط مختلف، بهرهمندی از زیرساختهای مخابراتی مستقل و پایدار، امکان پایش برخط تجهیزات و راهبری شبکه در صورت خروج مراکز ثابت از مدار، و اتصال سریع به زیرساختهای موجود برای حفظ تداوم برقرسانی در شرایط بحرانی اشاره کرد.
نخستین دیسپاچینگ سیار کشور با هدف پشتیبانی از مراکز دیسپاچینگ ثابت و افزایش تابآوری زیرساختهای حیاتی صنعت برق طراحی و ساخته شده است تا در شرایط اضطراری، مدیریت و کنترل شبکه سراسری برق بدون وقفه ادامه یابد.
رجبی مشهدی در پایان این بازدید، بر استمرار انجام تستهای مخابراتی و بهرهبرداری دورهای از این مرکز تأکید کرد و گفت: این دستاورد فناورانه میتواند بهعنوان الگویی موفق در سطح ملی، نقش مؤثری در ارتقای آمادگی صنعت برق کشور برای مواجهه با انواع سناریوهای بحرانی ایفا کند.
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