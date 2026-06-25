تندبادهای شدید در استان سمنان؛ دامغان بازهم رکورد شکست

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع تندبادهای شدید در اقصی نقاط استان سمنان طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد و ابراز کرد: سرعت وزش باد در مرکز استان سمنان به ۷۹ کیلومتر بر ساعت رسیده است.
وی با بیان اینکه در شاهرود تندبادهای ۶۱ کیلومتر بر ساعتی به ثبت رسیده است افزود: در دامغان سرعت وزش باد به ۹۶ کیلومتر بر ساعت رسید.
مدیرکل هواشناسی استان سمنان گفت: در گرمسار سرعت وزش باد به ۵۰ کیلومتر رسیده است همچنین وزش باد در بیارجمند ۲۵، ایوانکی ۶۱، آرادان ۱۴، میامی ۶۸ و رضوان ۴۷ کیلومتر بر ساعت بوده است.
مصطفوی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت منتهی به پنجشنبه سرعت باد در شهمیرزاد به ۵۴ کیلومتر بر ساعت رسید، گفت: سرعت تندباد در حسینان ۶۱، باغستان ۱۴، کوهان ۵۰، امییه ۶۵ و سرخه ۸۳ کیلومتر بر ساعت بوده است.
وی با اشاره به اینکه تندباد در نقاطی مانند دامغان خسارات جزئی مانند شکستن درختان و ... ایجاد کرده است، افزود: سرعت وزش باد در فرومد ۲۲ کیلومتر بر ساعت، کلاته خیج ۱۴، فولاد محله ۴۷، پرور ۷۳ و آهوان ۳۶ کیلومتر بر ساعت بوده است.
گفتنی است امروز نیز وزش باد های نسبتاً شدید در اقصی نقاط استان سمنان به ویژه مناطق مرکزی وشرقی ادامه خواهد داشت.
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