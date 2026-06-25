مخالفت شدیداللحن چین با اقدامات آمریکا علیه کوبا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت امور خارجه چین به موضع گیری درباره اقدامات آمریکا علیه کوبا پرداخت.

وزارت خارجه چین بیان کرد: چین همواره با تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی که هیچ پایه و اساسی در قوانین بین‌المللی ندارند، مخالفت کرده است.

در بیانیه وزارت خارجه چین آمده است: پکن از واشنگتن می خواهد تا فوراً به تحریم کوبا و هر نوع اجبار یا فشار پایان دهد. ما حمایت بی‌دریغ خود را از کوبا در جستجوی مسیر توسعه سوسیالیستی متناسب با شرایط ملی آن مجدداً تأیید می‌کنیم.

وزارت خارجه چین بیان کرد: ما حمایت بی‌دریغ خود را از کوبا در حفاظت از حاکمیت و امنیت ملی آن و مخالفت با دخالت خارجی مجدداً تأیید می‌کنیم.