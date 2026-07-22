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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۸

نفت آبادان راهی لیگ برتر می‌شود

نفت آبادان راهی لیگ برتر می‌شود

آبادان- مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان گفت: بر اساس ضوابط، تیم فوتبال صنعت نفت آبادان وارد لیگ برتر می‌شود.

سید یوسف موسوی سندرونی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عدم حضور تیم مس رفسنجان در دیدار پلی‌آف، اظهار کرد: طبق تصمیم اتخاذ شده، مقرر بود دیدار پلی‌آف بین تیم سوم لیگ دسته اول و مس رفسنجان از لیگ برتر برگزار شود که اطلاعیه مربوط به این مسابقه نیز از سوی فدراسیون فوتبال صادر شد اما تیم مس در محل مسابقه حاضر نشد.

وی افزود: بر اساس قوانین فوتبال، در صورت عدم حضور تیم مقابل، نتیجه مسابقه سه بر صفر به سود تیم حاضر اعلام می‌شود و بر همین اساس، صنعت نفت آبادان به لیگ برتر صعود خواهد کرد.

مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان با بیان اینکه جای صنعت نفت و هواداران پرشور این تیم در لیگ برتر خالی بود، تصریح کرد: صنعت نفت در فصل آینده بهترین عملکرد خود را به نمایش خواهد گذاشت.

موسوی سندرونی همچنین با اشاره به حمایت‌های صورت‌گرفته از باشگاه گفت: مدیران استانی و وزارت نفت پشتیبانی مطلوبی از باشگاه داشته‌اند و این حمایت‌ها زمینه‌ساز ایجاد شرایط مناسب برای تیم شده است.

وی بیان کرد: وزارت نفت همواره حامی باشگاه صنعت نفت آبادان بوده و سازمان منطقه آزاد اروند نیز از تیم حمایت می‌کند؛ از این رو، در فصل جدید با مشکل مالی مواجه نخواهیم بود.

کد مطلب 6896268

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    نظرات

    • علی IR ۰۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
      1 0
      پاسخ
      هنوز فدراسیون تصمیم نگرفت بزارید تا قطعی شود الکی توقع ایجاد نکنید

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