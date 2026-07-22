سید یوسف موسوی سندرونی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عدم حضور تیم مس رفسنجان در دیدار پلیآف، اظهار کرد: طبق تصمیم اتخاذ شده، مقرر بود دیدار پلیآف بین تیم سوم لیگ دسته اول و مس رفسنجان از لیگ برتر برگزار شود که اطلاعیه مربوط به این مسابقه نیز از سوی فدراسیون فوتبال صادر شد اما تیم مس در محل مسابقه حاضر نشد.
وی افزود: بر اساس قوانین فوتبال، در صورت عدم حضور تیم مقابل، نتیجه مسابقه سه بر صفر به سود تیم حاضر اعلام میشود و بر همین اساس، صنعت نفت آبادان به لیگ برتر صعود خواهد کرد.
مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان با بیان اینکه جای صنعت نفت و هواداران پرشور این تیم در لیگ برتر خالی بود، تصریح کرد: صنعت نفت در فصل آینده بهترین عملکرد خود را به نمایش خواهد گذاشت.
موسوی سندرونی همچنین با اشاره به حمایتهای صورتگرفته از باشگاه گفت: مدیران استانی و وزارت نفت پشتیبانی مطلوبی از باشگاه داشتهاند و این حمایتها زمینهساز ایجاد شرایط مناسب برای تیم شده است.
وی بیان کرد: وزارت نفت همواره حامی باشگاه صنعت نفت آبادان بوده و سازمان منطقه آزاد اروند نیز از تیم حمایت میکند؛ از این رو، در فصل جدید با مشکل مالی مواجه نخواهیم بود.
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