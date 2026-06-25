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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

عزاداری مردم روستای لوتک در روز عاشورا

عزاداری مردم روستای لوتک در روز عاشورا

هامون - مردم روستای لوتک از توابع شهرستان هامون با حضور در دسته عزا به همدردی با حضرت زینب(س) پرداختند.

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کد مطلب 6870402

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