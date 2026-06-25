https://mehrnews.com/x3cqvj ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴ کد مطلب 6870402 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴ عزاداری مردم روستای لوتک در روز عاشورا هامون - مردم روستای لوتک از توابع شهرستان هامون با حضور در دسته عزا به همدردی با حضرت زینب(س) پرداختند. دریافت 14 MB کد مطلب 6870402 کپی شد مطالب مرتبط تمهیدات ترافیکی روز عاشورای حسینی در زاهدان تجمع مردم «حسین آباد» دلگان در شب صد و پانزدهم علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان: قیام امام حسین(ع) مرز حق و باطل است برچسبها شهرستان هامون ماه محرم و صفر عاشورا
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