به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین لیاقت ظهر پنجشنبه با تشریح عملکرد هفتگی این سازمان ضمن تسلیت فرارسیدن روز عاشورای حسینی و شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش،اظهار کرد: فرهنگ عاشورا سرشار از درس‌های ایثار، از خودگذشتگی، مسئولیت‌پذیری و خدمت به مردم است و آتش‌نشانان نیز با تأسی از این مکتب، شبانه‌روز در مسیر حفظ جان و مال شهروندان تلاش می‌کنند.

وی افزود: طی هفته گذشته در مجموع ۵۵ مأموریت عملیاتی شامل ۳۱ حادثه و ۲۴ مورد آتش‌سوزی در نقاط مختلف شهر بندرعباس به ثبت رسید که با حضور به موقع نیروهای عملیاتی مدیریت و کنترل شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، ادامه داد: برای انجام این مأموریت‌ها ۱۷۴ نفر آتش‌نشان به همراه ۸۰ دستگاه خودروی عملیاتی، امدادی و پشتیبانی به محل حوادث اعزام شدند و با اقدام سریع و تخصصی از گسترش خسارات و بروز خطرات بیشتر جلوگیری کردند.

لیاقت با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه در کاهش حوادث، بیان کرد: در این مدت ۲۰ مورد بازدید ایمنی از مراکز و اماکن مختلف انجام شد و کارشناسان سازمان ضمن بررسی وضعیت ایمنی این اماکن، توصیه‌های لازم را برای رفع نواقص و کاهش مخاطرات احتمالی ارائه کردند.

وی همچنین از برگزاری دو دوره آموزشی با حضور ۸۲ نفر خبر داد و گفت: ارتقای فرهنگ ایمنی و افزایش آگاهی عمومی از اولویت‌های سازمان آتش‌نشانی است و آموزش شهروندان نقش مهمی در پیشگیری از حوادث و کاهش خسارات ناشی از آن دارد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی آتش‌نشانان، تصریح کرد: نیروهای عملیاتی این سازمان در تمام ساعات شبانه‌روز آماده خدمت‌رسانی هستند و با بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی و آمادگی کامل در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حوادث حضور می‌یابند.

وی در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در ایام عزاداری ماه محرم از شهروندان خواست ضمن پرهیز از استعمال دخانیات در تکایا و هیئت‌های مذهبی نسبت به رعایت اصول ایمنی در مراسم عزاداری توجه ویژه داشته باشند تا این آیین‌ها در فضایی ایمن و بدون حادثه برگزار شود.